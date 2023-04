AMLO respalda trabajo de Cuitláhuac, pero dice que no habrá protección si Senado lo llama a comparecer

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respaldó el trabajo del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez; sin embargo, indicó que no habrá protección para él ni para la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, por hacer caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Nacional de derechos humanos (CNDH) referentes a casos de violación, tortura y detenciones arbitrarias.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana aseguró que no tiene conocimiento sobre la solicitud para que el gobernador y la fiscala comparezcan ante el Senado de la República, luego de no aceptar recomendaciones de la CNDH.

El titular del Ejecutivo federal destacó que el mandatario veracruzano es honesto y trabajador, por lo que, dijo, siempre tendrá su apoyo.

"Acerca de los derechos humanos no tengo conocimiento, lo que sí puedo decir es que mis paisanos veracruzanos tienen la dicha de contar con un buen gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, es una gente trabajadora y sobre todo honesta porque Veracruz había padecido de muchos gobernadores mediocres y ladrones y ahora es algo completamente distinto”, dijo.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humano, Rosario Piedra Ibarra, solicitó que el jefe del ejecutivo veracruzano y la encargada de la procuración de justicia se presentaran a comparecer ante el Senado de la República para explicar y detallar los motivos por los que no aceptaron las recomendaciones emitidas por la CNDH por detenciones arbitrarias, violaciones y tortura.

Al respecto, López Obrador manifestó que hay personas inconformes con la labor que actualmente se está realizando, pues en administraciones anteriores había privilegios que ahora ya no se tienen.

"Sin embargo como hay oposición porque Cuitláhuac es recto y no sede al chantaje, habían convertido en un botín y como eso ya se terminó, no dejan de haber mal querientes, gente que no está conforme porque ya no tienen los privilegios que tenían antes, es algo similar a lo que sucedes a nivel nacional, pero sí, Cuitláhuac es un buen gobernador", expuso.

Reiteró que la administración de García Jiménez es diferente a los gobiernos anteriores, "no voy a recordar aquí que sucedía porque mis paisanos veracruzanos, están bien despiertos, avispados, no se dejan chorear, y ya saben a lo que me refiero, ya es otra cosa, entonces Cuitláhuac está haciendo un buen gobierno".

En torno a la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, quien aseveró que no se protegerá al gobernador ni a la fiscala por no aceptar las recomendaciones.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República discutirá si serán citados unos 30 funcionarios de todo el país, incluyendo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez; así como la fiscala y el rector de la UPAV a petición de la CNDH.

El mandatario veracruzano y la Fiscal serían citados por 2 recomendaciones, en concreto la CNDH/3/2021/4431/VG, relativa a la detención de July “N”, quien fue sentenciada por el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, cuyo crimen fue perpetrado en junio de 2020 y la recomendación CNDH/59/2022 relativa a la detención arbitraria de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la República, presuntamente implicado en el homicidio del candidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Remigio Tovar Tovar.

Mientras que la recomendación CNDH/4/2020/282/R es relativa a un estudiante de la UPAV que fue dado de baja en Tuxpan y cuyos derechos a la educación y de petición fueron vulnerados.

La semana antepasada la Comisión de Derechos Humanos debía sesionar para establecer el día y horario en el que comparecerían el gobernador y la fiscala; sin embargo, no hubo quórum porque los legisladores de Morena no asistieron.

A la reunión, únicamente llegaron: Kenia López Rabadán, Gina Andrea Cruz Blackledge, José Alfredo Botello Montes del Partido Acción Nacional; también María Graciela Gaitán Díaz del PVEM, Silvana Beltrones Sánchez y Claudia Edith Anaya Mota del PRI; además de Emilio Álvarez Icaza Longoria, senador independiente.

Faltaron los senadores de Morena, Gloria Sánchez Hernández, Nestora Salgado García, Raúl de Jesús Elenes Angulo, Citlalli Hernández Mora; Martha Lucía Micher Camarena, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre.