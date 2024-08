AMLO señala a Arturo Castagné por “estar metido” en construcción de la Torre Centro

Tras hacer una nueva crítica a la Torre Centro del puerto de Veracruz, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el empresario Arturo Castagné Couturier “está metido” en la construcción de esta obra.

En la conferencia de prensa de esta mañana, el mandatario federal indicó que la torre se construyó mediante “influyentismo y corrupción”.

¿Qué dijo AMLO sobre el empresario Arturo Castagné Couturier y la construcción de la Torre Centro de Veracruz?

“¿Se acuerdan de que había un señor que sacaba escrituras de Rocío Nahle cuando la campaña? Pues está metido en esto, todo se sabe, ¡que barbaridad!, es un tema que hemos tenido en la mira y hemos estudiado, por eso sabemos de su intervención”, dijo.

El comentario del presidente se relaciona con las actividades del empresario Arturo Castagné, quien durante la campaña para la gubernatura denunció a Rocío Nahle García ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presunto enriquecimiento ilícito cuando fue Secretaria de Energía.

En la conferencia el presidente fue cuestionado sobre el supuesto influyentismo que hubo en la construcción de este inmueble, ubicado en la calle Xicoténcatl esquina con la calle Mariano Arista, a un costado del Faro de Venustiano Carranza, frente al Malecón de Veracruz.

“Se les pasó la mano dando permiso por influyentismo y otra cosita, como dice la bamba, para llegar al cielo se necesita una poca de gracia y otra cosita. Para que se construyera la Torre Centro intervinieron 'autoridades municipales, estatales, federales y jueces'," expuso al mostrar una fotografía del edificio.

Además, refirió que el tema de este edificio se investiga con el apoyo de “todas las instancias”, debido a la intervención de las autoridades municipales y estatales.

Presidente @lopezobrador_ si usted se jacta de ser un hombre honesto y hablar con la verdad díganos como le hizo para vivir poco más de 14 años con $200.00 pesos en la bolsa, sin trabajar, no reportando un solo ingreso, sin tener una cuenta en el banco, tarjeta de crédito y menos… — 𝔸𝕣𝕥𝕦𝕣𝕠 ℂ𝕒𝕤𝕥𝕒𝕘𝕟𝕖́ ℂ𝕠𝕦𝕥𝕦𝕣𝕚𝕖𝕣 (@acastagne) August 13, 2024

Acusó que cuando el edificio se construyó estaba en la administración estatal Miguel Ángel Yunes Linares y en la administración municipal Fernando "N".

El pasado 21 de mayo el presidente bautizó a la Torre Centro como “el Adefesio” por considerar que se trata de una construcción que afecta la imagen del puerto de Veracruz.

En ese entonces consideró necesario que se siga denunciando al “cártel inmobiliario” que opera en todo el país y que, aseveró, es responsable de “malas y feas construcciones”.

En consecuencia, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez señaló que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar un presunto nexo que pudiera existir entre el empresario Arturo Castagné Couturier y el supuesto “cártel inmobiliario” relacionado con la Torre Centro.

Cuitláhuac García Jiménez señaló pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar un presunto nexo entre el empresario Arturo Castagné Couturier y el supuesto “cártel inmobiliario” | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Más tarde, el empresario Arturo Castagné Couturier respondió a través de su cuenta de X. “Gobernador @CuitlahuacGJ en nada me había metido contigo pero te acabas de subirte a la pista de baile, me quieres meter en conflicto con los inversionistas de la “Torre Centro” NO ME PROVOCAS TEMOR, me causas risa”.

Fue en junio de 2021 que el presidente de la República, en una de sus visitas a Veracruz, observó la construcción y desde ese entonces pidió que fuera detenida.

Ante ello, la empresa a cargo ha interpuesto siete amparos para continuar con su construcción, de los cuales, según el gobernador, ha ganado cinco. Aunque se ha detenido la obra en dos ocasiones por la falta de permisos de la Secretaría de Protección Civil, la edificación no ha sido parada en su totalidad.

Además, hubo intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la construcción y las agrupaciones Manos Mesoamericanas Unidas Asociación Civil y Civilistas Veracruzanos exigieron la detención de la obra.

