Autoridades estatales deben investigar universidades que ofrecen medicina estética: AMLO

Desde lo federal se hizo un exhorto a las autoridades de Salud, la Fiscalía General del Estado y el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que se investigue y se resuelva en lo inmediato el tema relacionado con la entrega de cédulas y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a universidades o institutos que pudieran estar haciendo una usurpación de la profesión médica al ofrecer maestrías en medicina estética sin las condiciones adecuadas.

Durante la conferencia de esta mañana, la reportera Sandra Aguilera presentó el tema al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, e indicó que hubo presuntas irregularidades en la entrega de cédulas profesionales expedidas en la SEV para médicos especialistas en cirugías plásticas, mismas que supuestamente fueron otorgadas en las administraciones de Javier "N" y Fidel Herrera Beltrán.

Al respecto, el mandatario federal indicó que solicitará al Gobernador que intervenga, dado que podría estar en riesgo la vida de las personas que soliciten este tipo de servicios.

Te puede interesar: Trabajadores de Salud en la zozobra ante incorporación al IMSS-BIENESTAR

Local ¿Quinta ola de Covid-19 cancelará clases presenciales en Veracruz? SEV responde

“En el caso de las intervenciones quirúrgicas vamos a pedir el Gobernador de manera respetuosa que él intervenga porque tiene que ver con la soberanía del estado de Veracruz, que nos ayude a hacer la investigación sobre este caso, no esperar a que exista una legislación especial o que se termine una investigación de mucho tiempo si está en riesgo la vida de personas, creo que el Gobernador va a actuar lo más rápido posible”, dijo.

De la misma forma, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela señaló que se tiene conocimiento de que en dos instituciones del estado se ofrece este tipo de servicios.

“Efectivamente, el reconocimiento de validez de estudios, el llamado RVOE que se conoce, en lo particular del Centro de Estudios Universitarios del Conde, es un RVOE estatal, en esta universidad se ofrece maestría en medicina estética y longevidad, así como del Instituto Superior de Medicina, que está también en Veracruz, del mismo dueño, que ofrece maestría en cirugía estética”, expuso.

Manifestó que la Diputación Permanente del Congreso local presentó un exhorto a la dependencia que representa, así como a la Fiscalía General del Estado para que se realice una investigación en las instituciones que ofrecen este tipo de servicios y las cuales cuentan con registro ante la SEV.

Jorge Alcocer Varela señaló que se tiene conocimiento de que en dos instituciones del estado se ofrece este tipo de servicios | Foto: Cortesía | Gobierno de México Manifestó que la Diputación Permanente del Congreso local presentó un exhorto a la dependencia para que se realice una investigación en las instituciones | Foto: Cortesía | Gobierno de México

“La Diputación Permanente ha hecho un exhorto a la Secretaría de Salud federal y a la Fiscalía del Estado para que investigue a estas instituciones por posible usurpación de profesión médica, lo cual está comunicado desde el 30 de mayo, es una situación que prevalece y mientras no se cambie el sitio no se va a poder intervenir desde lo federal, a menos que otras autoridades así los sugieren. Nosotros tenemos médicamente sustentado que debidamente a estos dos elementos no podemos revisar el RVOE mientras no corresponda al nivel federal”, comentó.

Mientras que Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, puntualizó que ante la denuncia de estos casos desde la Cofepris se emitió un aviso de riesgo relacionado con una red de clínicas de cirugía estética, cuyos profesionistas no tenían acreditaciones académicas y habían funcionado por varios años.

Hugo López-Gatell señala que algunos profesionistas no tenían acreditaciones académicas y habían funcionado por varios años / Foto: Cortesía | Presidencia de México

“La información proporcionada contribuyó a que Cofepris pudiera integrar el expediente que permitió que el pasado 9 de junio emitimos un aviso de riesgo por una red de clínicas de cirugía estética en donde la gran mayoría de sus participantes no tienen acreditaciones académicas y tampoco las propias clínicas tenían los certificados de establecimientos apropiados. Esta red de clínicas estéticas de alta gama, en términos de sus costos, había permanecido irregular por varios años, quizá más de un sexenio”, expresó.