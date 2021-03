AMLO y López Gatell

Hugo López-Gatell se cayó del pedestal donde lo tenía colocado AMLO y la mayoría del gabinete lo celebra.

El Presidente se molestó porque los avances en vacunación no le ayudarán lo suficiente rumbo a las elecciones, y eso, en la mente del tabasqueño, (alimentada también por voces cercanas), es culpa del todavía Subsecretario de Salud.

En las últimas proyecciones de vacunación que le fueron entregadas a AMLO por externos al área de salud, el trabajo de los bautizados Siervos de la Nación (aquellos encargados de aplicar las inyecciones en campo), no alcanzará los números planeados en cuanto a personas de la tercera edad inmunizadas, particularmente en áreas rurales o serranas.

“Y es que López-Gatell prometió al Presidente que su esquema de vacunación no sólo era el mejor en lo epidemiológico, sino que le garantizaría, por mero rebote de agradecimiento, recuperar votos perdidos del personal médico y aumentar el de la tercera edad de zonas no urbanas”, me comenta un asesor de AMLO en Palacio Nacional.

“Andrés ya ha sostenido dos llamadas telefónicas fuertes con Hugo López-Gatell, le ha reprendido y reprochado el alcance de su esquema de vacunación, más aún ante lo cerrada que se avizora la lucha por las cámaras legislativas. Apenas el doctor fue trasladado del hospital a su domicilio para recuperarse de su contagio, lo enlazaron con el Presidente”, me puntualizan.

Hugo López-Gatell buscó defenderse argumentando que la cancillería falló en gestionar la pronta llegada de vacunas, situación que enfureció más al Presidente. “Si hay algo que molesta a AMLO son los ataques a Ebrard sin razón justificada. Es su auténtico protegido en este momento”.

La luna de miel del Presidente con López-Gatell llegó a su fin por las afectaciones políticas que su estrategia de vacunación podría traer. “No puedes poner en riesgo uno de los temas más sagrados para AMLO, (como la tranquilidad en la segunda parte de su gestión presidencial), porque te sentencia en un abrir y cerrar de ojos”, me afirma su equipo cercano.