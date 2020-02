Analizan sacrificio de animales en tradicional misa negra de Catemaco

BOCA DEL RÍO, Ver.- Por denuncias vertidas en su contra por presunto maltrato animal, Enrique Marthen Berdon, brujo en Catemaco, señaló que analiza sacrificar animales en la tradicional misa negra que se celebra con motivo del primer viernes de marzo en aquel municipio del sur del estado.

Hemos sido muy criticados, incluso yo tengo dos querellas, yo siempre he dicho todos nosotros participamos en una carnicería, los que comen carne participan indirectamente de eso y nosotros solo sacrificamos un animal el primer viernes de marzo y nos lo comemos, porque es un ofrenda y la compartimos con los entidades, pero este año tenemos esa controversia todavía no lo decidimos porque no queremos meternos en problemas

Enrique Marthen abundó que, ha solicitado autorización a las autoridades de medio ambiente para ofrendar un chivo “a Lucifer”, como se ha hecho por más de 50 años en esa zona, y que también lo ha hecho objeto de dos denuncias en su contra por maltrato animal, las cuales no han prosperado.

Detalló que la misa que encabezará se celebrará el jueves 5 de marzo a las 10 de la noche y participarán 50 curanderos más, teniendo como fin principal la salud, el dinero y amor.

“Este año la temática va a ser diferente, generalmente el municipio hacia una misa negra y yo hacia otra, era el único que la hacía, pero este año el municipio decidió desligarse en el aspecto de que no va hacer nada pero nos dio la publicidad para llamar a la gente”, dijo.

Aunado a que se realizarán otras 12 Misas negras en diferentes puntos de Catemaco.

Sin dar cifras precisas en materia turística, el brujo mayor de Catemaco, dijo que esperan lleno total en las 680 habitaciones que hay entre hoteles y posadas de la zona.

A parte de que se beneficia el taxista, las casas que venden alimentos y restaurantes, la cantidad exacta no podría decir en derrama económica pero si hay mucho movimiento

Al tiempo que aseguró que las carreteras hacia aquella zona han mejorado en un 70 por ciento, por lo cual ya disminuyó los riesgos de accidentes.

De las predicciones políticas, el brujo señaló que estas las realizará a mediados de año.