Anaya, marrullero e hipócrita, expresa López Obrador

“Es una marrullería, una maniobra. ¿Quién lo manda a agarrar dinero?”, así respondió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los cuestionamientos que el excandidato presidencial Ricardo Anaya le hizo a través de un video esta mañana.

Dio a conocer que, aunque el argumento de Anaya es que las declaraciones del presidente en su contra se deben a que no quiere que se fortalezca con miras en la elección del 2024, el mandatario argumentó que para eso falta muchísimo e incluso, en términos políticos “hasta conviene un candidato así”. “Porque en una de esas, el bloque conservador saca de candidato a Loret de Mola (…) a López Dóriga, al dueño del Oxxo, a Yunes. Que pueden significar, al de la Coparmex, pura finísima persona o a los dirigentes de los partidos actuales”, dijo.

Durante la conferencia de prensa matutina el mandatario federal señaló que el caso de Anaya debiera servir como experiencia para los jóvenes de que no se trata de triunfar a toda costa y sin escrúpulos morales de ninguna índole.

López Obrador añadió que el panista es “chueco e hipócrita” y refirió no son iguales ya que él no persigue a nadie, no odia no es de malas entrañas. “De manera mañosa me echa la culpa para buscar protección”.

Respecto al caso de sus hermanos Pío y Martín López Obrador, quienes fueron grabados recibiendo dinero, el mandatario federal los llamó a asumir su responsabilidad al igual que Anaya y que sea la autoridad competente la que actúe. Yo no tengo nada que ver con la Fiscalía, ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer”, aseguró.