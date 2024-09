AMLO niega negociaciones con los Yunes: “en Morena no se transa”

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que existe una negociación con los senadores Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares para votar a favor de la reforma al Poder Judicial.

“(No negociamos) nada, absolutamente, y sabe por qué se piensa que hubo una negociación, porque ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros, creen que somos iguales a ellos, le podré decir que no hablé con el señor Yunes ni con su hijo, posiblemente Adán Augusto porque a él le corresponde, él es legislador, ese es su trabajo”.

¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador sobre el senador Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre Miguel Ángel Yunes Linares?

Cuestionado en la conferencia mañanera de este miércoles, sobre lo ocurrido en la sesión del Senado, y sobre los señalamientos que ha hecho contra Yunes Linares, refirió que, si bien tiene notorias diferencias con él, en la política “hay que optar entre inconvenientes”.

“Tengo diferencias con él, notorias, como tengo diferentes con muchos otros, pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios”.

Insistió en que no hubo ningún tipo de acuerdo y que la aprobación de la reforma deja satisfechos a algunas personas como a él y a otros no.

“Es una decisión que tomaron los legisladores, de manera libre, esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí, les agrada el que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial, yo estoy en los últimos, a mí me agrada, (aprobarla) con cualquier voto porque creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y la impunidad”.

¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma judicial?

Señaló que la reforma permitirá avanzar mucho cuando sea el pueblo de México de manera libre, el que elija a los jueces, a los magistrados y ministros.

Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre Miguel Ángel Yunes Linares durante la sesión de la reforma judicial / Foto: Cuartoscuro.com

“Creo que vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo porque el Poder Judicial, está más que demostrado, no imparte justicia. Los jueces, con honrosas excepciones, magistrados, ministros, están al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país”.

Sostuvo que él envió una iniciativa de reforma a la constitución y son los legisladores los que tienen que hacer su trabajo, por lo que consideró que debería hacerse una interpretación no tan simplista del voto a favor de Yunes Márquez.

“Deberían también los oligarcas que se sentían los dueños de México y sus voceros buscar otra interpretación que no fuera tan simplista, el de la moneda de cambio, la relación mafiosa, por qué no se interpreta de otra forma”, cuestionó.

López Obrador dijo que, aunque Adán Augusto López coordinador de los senadores morenistas, le informó que dialogó con Yunes Márquez, no le dijo de que hablaron y negó que hayan “transado”.

López Obrador dijo que, aunque Adán Augusto López coordinador de los senadores morenistas, le informó que dialogó con Yunes Márquez, no le dijo de qué / Foto: Cuartoscuro.com

“Para decirlo con claridad, eso no lo hace ningún integrante de Morena, eso era lo que se hacía en los tiempos de Salinas, eso es lo que se siguió haciendo sin Salinas, que continuó el salinismo como política y no solo eso, peores cosas y no un dirigente de Morena ‘transa, impunidad, dinero, amenazas, lo de ayer, a ver tienen en la cárcel a un senador, a su papá también’, no, eso no lo hacen los dirigentes que luchan por una transformación”.

Subrayó que lo que se tiene que pensar es que en la reforma hace falta y que sí importa cómo se alcanzó la aprobación porque en política los medios son fines, “no es como lo definió Maquiavelo que el fin justificaba los medios”.

“En la vida hay quienes cambian de parecer, sencillamente él es un político y consideró que era conveniente actuar de esa manera y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza, él es fuerte, yo lo he enfrentado y no es de los que se deja amedrentar, no, ¿qué fue? Pues una decisión política”.

Sobre si Morena le está abriendo las puertas al senador panista, expuso que la sesión de ayer no fue un asunto partidista sino un asunto relacionado con cuestiones legislativas.

“Yo creo que él tiene bastante claro que no se trata de una alianza, de un acuerdo con el gobierno que yo represento porque sabe creo yo, como muchos mexicanos, que yo no tranzo, que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Qué contento estoy de que se aprobó la reforma y también ayuda mucho a que se siga poniendo de manifiesto lo energúmeno que son algunos de nuestros adversarios”.

Cuestionado sobre que ha acusado a los Yunes de ser corruptos, sostuvo que “una golondrina no hace verano, en el caso que fuese así”.

