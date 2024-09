Estudiante de Papantla obtiene el Global Student Prize 2024, en asamblea de la ONU [Video]

Ángela Elena Olazarán Laureano es un orgullo para Veracruz. La joven es egresada del Conalep "Manuel Maples Arce", con sede en Papantla y fue nombrada como ganadora del prestigioso Global Student Prize 2024, en asamblea de la ONU, en Nueva York, Estados Unidos.

¿Por qué motivo fue reconocida la estudiante Ángela Elena Olazarán Laureano?

De acuerdo con el Conalep, Ángela fue reconocida por su destacado trabajo en el desarrollo de Ixtlilton, un asistente médico virtual impulsado por inteligencia artificial, además de que ella sobresale por su liderazgo en la promoción de la educación STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

A sus 17 años, Ángela recibió ese prestigioso premio durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York y con ello puso en alto el nombre de su tierra natal Papantla.

El 3 de este mes se dio a conocer que Ángela estaba dentro del Top 10 del Global Student Prize 2024.

Para obtener el premio, la joven se dedicó de lleno para superar varias etapas, en las que compitió en contra de más de 11 mil estudiantes de 176 países.

En ese entonces, Ángela publicó a través de redes sociales: "Fui elegida entre más de 11 mil aplicaciones de más de 170 países como finalista del Top 10 del #GlobalStudentPrize 2024, de Chegg y Varkey Foundation, que se ha convertido en el Premio Nobel de la Educación".

Finalmente, Ángela resultó ganadora y la noticia ha puesto en alto a Papantla y a Veracruz a nivel mundial. El premio consiste en un apoyo de 100 mil dólares.

This is the moment! @Chegg CEO Nathan Schultz surprises Ángela Elena Olazarán Laureano in New York to inform her that she is the winner of the $100,000 https://t.co/ye4pu1XnL2 #GlobalStudentPrize 2024! 🏆



🌎 Ángela, a 17-year-old Computer Science student from Veracruz,… pic.twitter.com/58EdbifcUq — Chegg.org (@cheggdotorg) September 23, 2024

¿Cómo funciona el proyecto Ixtlilton de Ángela Elena Olazarán Laureano?

Su innovador proyecto Ixtlilton consiste en un asistente médico virtual a distancia, basado en inteligencia artificial, que ayuda a diagnosticar 21 enfermedades a través de una serie de preguntas que el paciente debe responder.

Además, se trata de una herramienta inclusiva, pues puede interactuar tanto en español como en la lengua tutunakú, de las comunidades indígenas de la región de Papantla.

Ixtlilton fue diseñado con la colaboración de médicos locales durante la pandemia de Covid-19 y destaca como una herramienta accesible para habitantes de comunidades rurales que tengan dificultades para trasladarse en busca de servicios médicos.

Esta no es la primera vez que Ángela recibe algún reconocimiento, pues cuando cursaba el cuarto semestre en el Conalep de Papantla, fue recibida por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en la sede de Palacio de Gobierno, en esta capital, tras haber ganado el National Student Prize 2023.

En esa ocasión, la joven demostró su capacidad y talento, pues compitió contra más de mil 400 estudiantes de nivel medio superior y superior de todo el país.

Ángela también ha sido galardonada con el Premio Nacional Estudiantil México 2022 y con medalla de plata en el Robo RAVE World Championship 2023, en la que representó a México para competir contra destacados talentos de China, Australia y Canadá.

Debido a tu talento e inteligencia, la joven también ha participado en la Conferencia de Inteligencia Artificial y Educación Espacial organizada por la NASA, en el 2023.

En este año, Ángela obtuvo otro logro y reconocimiento de suma importancia, pues fue seleccionada entre alrededor de 11 mil estudiantes de todo el mundo para recibir el Global Student Prize 2024.

Dicho premio es otorgado por la Fundación Varkey, en colaboración con Chegg, que es una empresa líder en tecnología educativa.

La noticia fue dada a conocer por el Conalep a través de su página oficial de Facebook, además de que la felicitó por ser un ejemplo de excelencia y dedicación para México.

