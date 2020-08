Angustiados padres piden descuentos en colegiaturas a colegios

Las madres de familia esperan que las escuelas particulares hagan algún descuento por la pandemia del Covid-19, sin embargo, el trabajo para los maestros va en aumento.

Elizabeth Hernández decidió que su hijo fuera a escuelas particulares desde que ingresó al jardín de niños, hoy en día está por pasar a cuarto de primaria y las eligió porque tienen horario extendido y actividades extra después de clases como artísticas, deportivas o tecnológicas. “Los grupos son pequeños hasta 15 alumnos por salón y por lo tanto los maestros pueden atender las diferentes necesidades de cada uno de los estudiantes”, dijo.

Recordó que en el pasado ciclo escolar, cuando cursaba tercero de primaria, no hubo descuento en la mensualidad aun cuando las clases no eran presenciales y tampoco hubo más actividades. "Para este regreso a clases tampoco se ha informado si habrá descuentos en inscripción o mensualidad, facilidades de pago o algún tipo de apoyo ante la crisis económica por el Covid”, destacó, por lo que consideró que podrían buscar estrategias de apoyo.

Esto debido a que hay padres de familia que tienen cerrados sus negocios y otros se quedaron sin empleo, así que ahora deben hacer el trabajo de los docentes desde casa y comentó que entiende que en las escuelas particulares tienen gastos como el mantenimiento del plantel o su plantilla laboral, pero la contingencia sanitaria afecta a todos. Isabel Delgado cuenta con una hija que cursa el segundo grado de primaria en una escuela particular y pudo tener un descuento para los meses de pandemia el ciclo escolar pasado, pero ahora ya no.

Para el inicio de este nuevo ciclo escolar nos retiraron dicho apoyo, lo cual no nos parece justo, ya que los niños al no asistir a clases presenciales no hacen uso de las instalaciones ni de los servicios de agua, luz e internet y eso representa un ahorro para la escuela

En cuanto a las clases virtuales empiezan desde las 8 de la mañana y concluyen a la 1:30 de la tarde, debe tomar su clase en línea y realizar tarea; pero cuando asistía clases presenciales entraba a las 8 de la mañana e iba por ella a las 3 de la tarde.

Omar Domínguez Mundo trabaja en una escuela particular desde hace tres años y mencionó que mejoraron la práctica y ahora utiliza una aplicación que es fácil de usar para las clases en línea. Explicó que trabajan con un libro y todo se basa en los temas que vienen en él; pero han visto una baja de estudiantes en este nuevo ciclo debido a que se les hace costoso pagar clases a distancia.

“Teniendo en cuenta de que en la escuela se tuvo que comprar licencia para el Microsoft Teams y blinkLearning”, agregó.