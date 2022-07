Anilú Ingram da positivo a Covid-19; sintió dolor de garganta y se hizo la prueba

La diputada local del PRI, Anilú Ingram Vallines, dio a conocer a través de sus redes sociales que es positiva a Covid-19. En un breve mensaje, mencionó que al sentir un dolor de garganta acudió a realizarse una prueba, la cual salió positiva.

Además, manifestó que estará en su casa y que oxigena bien, por lo que se mantendrá realizando sus actividades desde ahí. La legisladora es la primera de esta quinta ola de contagios en dar a conocer que se contagió con esta enfermedad.

"No me salvé del #Covid. Estaba en el H. Congreso del Estado de Veracruz cuando sentí un pequeño dolor de garganta, lo que me obligó a realizarme la prueba. Hay que ser responsables. Estoy en casa y oxígeno bien. #Cuidense", fue el mensaje que compartió en sus redes. La diputada local participó en las actividades del Carnaval de Veracruz 2022, mismo que concluyó este día con el entierro de Juan Carnaval.

Asimismo, se reunió con las exreinas de las pasadas ediciones de las fiestas carnestolendas, ya que ella fue reina del Carnaval en la edición del año 1991.

Este miércoles participó en la sesión del Congreso local, misma que fue virtual, pero ella se conectó desde su oficina en el Palacio Legislativo.