Anilú Ingram se declara diputada independiente en el Congreso local

La diputada local, Anilú Ingram Vallines solicitó a la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz ser declarada como independiente.

A través de la correspondencia de la sesión de este jueves, la legisladora informó sobre su renuncia a la bancada del PRI, la cual integraba con el diputado Marlon Ramírez Marín y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre.

El oficio número CO/PRI/LXVI/146/2023 informó que “comunica su decisión de renunciar a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional y, en razón de ello, solicita se le considere como diputada independiente".

Ante ello, se indicó que el pleno se daba por enterado y, de conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz la presidencia ordena hacer el registro correspondiente.

La noche de ayer, la diputada local renunció a las filas del PRI con el acompañamiento de más de 800 militantes.

¿Por qué Anilú Ingram renunció al PRI?

La legisladora culpó a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, de su decisión al considerar que se ha adueñado del partido.

Si bien Ingram Vallines apuntó que en el PRI encontró la oportunidad para poder servir; para transformar con hechos la realidad de las y los veracruzanos, en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, hoy “en el PRI de Alito” ya no tenía cabida.

Luego de agradecer a toda la gente valiosa que conoció a su paso por el PRI, señaló que quienes la acompañaron son integrantes el Grupo Veracruz, cuadros destacados de la política veracruzana como ex presidentes del partido, ex alcaldes y ex diputados federales y locales, así como ediles en funciones y estructura territorial, se suman a la Alianza Progresista presentada esta semana en la Ciudad de México.

Por último, comentó que su objetivo no es un cargo, ya que su fin es continuar abonando a un mejor Veracruz y a un mejor México, siempre con trabajo, resultados, dando lo mejor de nosotros y recalcó que continuará con sus recorridos por todo el estado.