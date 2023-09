“Veracruz está listo para que una mujer lleve las riendas”, señala Anilú Ingram

Veracruz, Ver.- El estado de Veracruz está listo para que una mujer lleve las riendas, destaca la diputada local por el PRI, Anilú Ingram Vallines tras señalar que por primera vez en la historia el país tendrá su primera presidenta de la república.

Tras la efervescencia política que se ha desatado en los últimos días con los destapes de personajes de la política rumbo a la sucesión gubernamental, Ingram Vallines aseguró que ya es tiempo de las mujeres, por lo que considera que la alianza del Frente Amplio por Veracruz también debería apostar por una mujer para candidata al gobierno de la entidad.

Dijo que la postulación de una mujer sería el resultado de una lucha de la paridad, ya que hay muchas mujeres preparadas y de compromisos.

Sin embargo, aclaró que habrá que esperar los tiempos establecidos por las autoridades electorales.

“Yo estoy segura de que Veracruz también está listo para que una mujer lleve las riendas de un estado tan vigoroso este. Hay que esperar los tiempos que establece la autoridad electoral, ya el Frente Amplio por México hizo su determinación, hará lo propio el Frente Amplio por Veracruz”, expuso.

¿Anilú Ingram será aspirante para la gubernatura de Veracruz?

Ingram Vallines mencionó que sus aspiraciones personales las dará a conocer más adelante cuando sea el momento.

Anilú Ingram Vallines destacó que esta misma iniciativa se ha presentado en varios estados del país con la colaboración de la Colectiva Brujas del Mar | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Más allá de hablar de una aspiración de carácter personal que, sin duda lo daré a conocer en el momento que así la normatividad nos lo establezca, voy a caminar como lo he hecho, yo le ha dado muchas vueltas a Veracruz y no en un proceso electoral nada más ni en una aspiración como tal, lo he hecho a lo largo de los 20 años que tengo en la administración pública”, expresó.