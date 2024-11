¿Buscas un compañero? Rescatistas piden adoptar michis y lomitos con responsabilidad

Boca del Río, Ver.- A lo largo de 24 años, más de 10 mil perros y gatos se han dado en adopción responsable a través de la fundación Animal a Salvo. La gran mayoría fueron rescatados por diversos tipos de maltrato por parte de sus propios dueños.

Aida Narváez Vera, fundadora de Animal a Salvo dio a conocer que desde el año 2000, que a iniciativa propia tuvo a bien rescatar animales, la situación más difícil ha sido la falta de recursos económicos para mantener a los perros o gatos.

“Pedirle a la familia que, si van a adoptar, le den lo mejor, un buen alimento, paseos. Que no terminen en un patio, encadenado, amarrado. No es un capricho o un se me antojó y mañana quien sabe donde lo ponga”.

Encontrar una adopción responsable, tarea difícil

Esta fundación, integrada por la sociedad civil, corre con los gastos totales de manutención, hospedaje, alimentos, desparasitación y esterilización, para que los animalitos estén listos para ser adoptados por sus próximos dueños.

“Los perritos los entregamos vacunados, desparasitados, esterilizados, sin heridas abiertas, sin problemas de piel, con pruebas 4DX para descartar cualquier enfermedad grave. A los gatitos les hacemos prueba de sida y leucemia, todo lo pagamos nosotros”, apuntó.

Muchos de los perritos se han ido fuera de México, encontrando en sus adoptantes, una nueva oportunidad de vida, llenos de alegría y cariño.

Todos los fines de semana esta fundación lleva a sus animales rescatados a la tienda Petco, y eventualmente organizan pasarelas de adopción, para que más personas tengan la oportunidad de un primer acercamiento con el animalito de su interés.

Las personas interesadas en adoptar ya sea perro o gato, deben tomar en cuenta que se les hace una visita de inspección a sus hogares, para corroborar que existan las condiciones adecuadas para garantizar su permanencia; se les da a firmar un contrato, y se les solicita comprobante de domicilio, así como copia del INE.

“Sino se adapta nos lo devuelves, porque si no le perdemos la pista y que pedimos, que se comprometan a cuidarlos, que los atiendan bien y les entregamos sus diplomas. Mantenemos un vinculo de amistad. Tenemos personas que tienen perritos desde hace 18 años, eso nos da mucha alegría”.

Sin embargo, fue durante la pandemia por Covid-19 cuando se disparó el interés por adoptar una mascota para contrarrestar el estrés o depresión del encierro, logrando colocar en su momento, 600 ejemplares, pero una vez terminado el confinamiento, 12 personas decidieron devolverlos, ya que no permaneció el compromiso de cuidarlos.

Entre los casos con mayor compromiso social dentro de la fundación, está el de Pilar Vallina López, quien ha rescatado a más de 10 perritos en situación de calle. En esta ocasión tiene bajo resguardo y adopción a Chuleta, una perrita de cinco años que rescató de una escuela, sobreviviente de tumor venéreo transmisible (TVT), quien ama de pasear y convivir con otros perros.

“A ella le pusieron varias quimios, pero gracias a Dios ya está bien, está sana, ya nada mas en busca de un hogar, le gusta pasear, es comelona y está completamente sana”.

De igual forma, tiene bajo su cuidado a Negrito, un macho de aproximadamente tres años, que fue rescatado de la lluvia, por la zona de plaza Américas. Este perro continúa adaptándose a su entorno seguro, pero de igual forma ya cuenta con vacunas, esterilización y desparasitación.

La rescatista pidió a las personas que adoptarán a los animales que ella rescata que continúen brindándoles mucho amor, alimento de calidad, que se les otorguen paseos y una calidad de vida que ella ha dado por partes iguales a cada perro que salva. “Es una labor muy difícil, porque nos topamos con mucha gente con falta de empatía”, lamentó Pilar.

Por su parte, está Amparo Bernet Torres, amante de los gatos que tiene en esta ocasión a dos gatitas que nacieron el pasado 28 de mayo, producto de una gata que llegó a su hogar en busca de comida, para finalmente en pocos meses dar a luz a un total de cuatro michis, de los cuales a dos ya pudo dar en adopción.

La pasarela se prologará hasta las 19 horas en el salón Cahibo Garden, ubicado en la calle Almagro 22 del fraccionamiento Virginia de este municipio | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Desafortunadamente, por cuestiones de salud, Amparo no puede quedarse a las hermanas Duquesa y Titi, ya que pronto se someterá a una operación, que le dejará como resultado una recuperación poco sencilla y lenta.

“Que sean responsables para tenerlas y que las quieran, las cuiden con todo cariño. Yo creo que si voy a encontrar a alguien, me ha costado trabajo”, mencionó la rescatista de gatos.

Es así, como este domingo un total de 20 perros y gatos salieron de sus hogares temporales, para exhibirse en la pasarela de adopción de la fundación Animal a Salvo, misma que busca la reintegración de sus animalitos, quienes antes fueron vulnerados.

La pasarela se prologará hasta las 19 horas en el salón Cahibo Garden, ubicado en la calle Almagro 22 del fraccionamiento Virginia de este municipio.