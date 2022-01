Animalistas piden apoyo para gatitos ferales de Xalapa 2000

Con una caminata del Teatro del Estado hacia Plaza Lerdo, animalistas de Xalapa pidieron a la ciudadanía apoyar a los animales en situación de calle y no fomentar su sacrificio como ha sucedido en la Unidad Habitacional de Xalapa 2000.

La rescatista independiente Nidia Contreras recuerda que presuntamente la jefa de manzana de los edificios Xolostla comenzó la recolección de firmas entre los vecinos para que los gatitos ferales que se encuentran en esa unidad fueran recogidos y fueran sacrificados.

Leer más: El Canelo se perdió en El Pico... ya tiene dueño

Local Denuncian envenenamiento de gatitos en Xalapa 2000

Por ello llama al Ayuntamiento para que se dé la destitución de esta funcionaria por las acciones que promovió en su contra.

"No se me hace justo que una persona que está en un cargo, piense que la única solución es hacer una redada, incitar a los vecinos a decir que se levante a los gatos para sacrificarlos, creo que no es la solución".

Precisa que son casi 50 gatitos ferales los que viven esas zonas comunes, esterilizados y que son cuidados por algunos de los vecinos, recientemente fueron envenados cinco de ellos por lo que se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA), pero hasta el momento no hay avances.

“Nos encargamos de cuidarlos, pero desgraciadamente la mayoría han tenido que volver a la calle porque no hay hogares temporales y no hay forma de que alguien los adopte, son gatos ferales, salvajes que ya no tienen confianza en las personas, pero esterilizados".

Por ello insiste que se requiere apoyo para poder esterilizar a los que todavía no han podido ser operados, además de recursos para hacerles análisis de sangre para descartar que sufran alguna enfermedad propia de su especie.

"Queremos esterilizar, que no les falte alimento, hay muchas cosas qué hacer, exámenes de SIDA, de leucemia felino, todos eso es urgente en esos gatitos".

Recientemente fueron envenados cinco gatitos en Xalapa 2000 | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Reiteró que la jefa de manzana nunca ha propuesto alternativas para resolver la problemática como la búsqueda de alimento o un espacio donde resguardarlos, sino que decidió proponer sacrificarlos alegando que eran un foco de infección, peligrosos y además de que afeaban la zona donde viven.

"No la conozco en persona, no tengo nada contra ella, más que la situación que se presentó (el envenenamiento de cinco gatos la semana pasada, de los cuales tres fallecieron), porque sí me pone nerviosa porque los gatitos están en su lugar, viven en madrigueras, no son de nadie, ella dice que, si son de nosotros, que los guardemos, ojalá fuera tan fácil, ahorita tenemos en resguardo 33, con una que atrapamos el viernes que estaba muy mal", manifiesta.

Llama a la población a sumarse al cuidado y alimentación de esos gatos con la donación de alimento, sobres de comida húmeda, con esterilizaciones y productos para aseo o a través de la página en Facebook de “Gatitos Olvidados de Xalapa 2000”.