Ante fallas de internet y dudas... regresan a las aulas

Porque muy probablemente se trate de los últimos estudios que realicen los adolescentes, en la Telesecundaria José María Vasconcelos Calderón, ubicada en Tzacuala I, municipio de Tehuipango, sí hubo un retorno a clases presenciales, escalonado, sin receso y con grupos de siete alumnos.

En las escuelas de la zona, ubicada en la sierra de Zongolica, no todos volvieron a las aulas, dijo en entrevista el maestro Joel Sandoval Montes, quien explicó que él y su compañero de grado -tercero- regresaron porque se llegó a un consenso con los padres de familia.

“Empezamos a revisar cómo están las incidencias, el aprendizaje y cómo se han sentido los chicos. Tercer grado es urgente, porque van de salida. Independiente de si siguen estudiando, las herramientas que se les otorgan les van a servir a mucho”.

El objetivo, puntualizó el docente, es retomar el perfil de ingreso, nos enfocamos en ciencias naturales, los textos que existen y cómo se realiza la comprensión lectora, que sepan cuándo es aritmética, cuándo es geometría y cuándo álgebra; con eso estamos”.

En esta telesecundaria, previo a la pandemia había un grupo de más de 27 pero se redujo a 17 y volvieron oficialmente 15; el grupo se segmentó en dos, tomando en cuenta el semáforo de medición de resultados y tareas.

Compartió que será la última semana de mayo cuando se integren los alumnos de primer y segundo grado.

Caso contrario fue el del colegio privado Las Hayas, ubicado en el carretera Xalapa-Coatepec, pues a pesar de que todo estaba listo para el retorno el día 24 de mayo, tres días antes las autoridades sanitarias informaron que la ciudad pasaba de amarillo a naranja (riesgo alto) en el semáforo epidemiológico por Covid-19, lo cual obligó a los directivos a suspender el regreso hasta nuevo aviso.

Cristina Villaseñor, madre de uno de los alumnos, mencionó que ella y su hijo sí estaban entusiasmados “porque el virus ya no se irá y hay que aprender a cuidarse de él. Se hará hoy o dentro de unos meses”, sostuvo el docente, en tanto el personal docente expresó que la “prioridad es la seguridad de la comunidad Hayas”.

Previamente, la institución educativa difundió un video con el mensaje del retorno escalonado y la implementación de un modelo híbrido para quienes se quedarían en casa.

PANDEMIA AGUDIZÓ REZAGO EDUCATIVO EN ZONAS RURALES

Durante la pandemia, el rezago educativo en las escuelas rurales ha tenido un incremento debido a la falta de acceso a la tecnología, asegura la narradora oral Arely León Sánchez, quien ante este escenario, desde el mes de febrero reactivó su labor de promoción de escritura y lectura con sesiones presenciales en la comunidad El Conejo, en las faldas del Cofre de Perote.

La promotora cultural, quien durante 12 años ha desarrollado el programa “Cuentos para Conejos”, lamentó que el acompañamiento a distancia en esta comunidad no sea posible, no porque los maestros no quieran sino porque no hay ni los medios ni las condiciones. Explicó que regresar con su programa y la actividad de “Tequio de cuentos”, estructurado con talleres, contribuye al desarrollo integral de los niños de entre seis y doce años, quienes dejan de cortar papa o acarrear leña para su casas con el fin de asistir a las reuniones.

La iniciativa independiente, ciudadana, busca tener un acercamiento con los chicos y chicas, algunos de los cuales crecieron y presentaron su examen de ingreso a la Universidad Veracruzana, aun cuando en su lugar de origen solo hay un jardín de niños y una primaria, compartió Arely León.

La joven, quien cuenta con estudios de Lengua y Literatura Hispánicas, considera que es importante hacer notar que las redes de colaboración no solo son necesarias sino fundamentales para la construcción de proyectos que beneficien a sectores de la población que tienen necesidades particulares.

“No se trata de decir vamos a ayudar a los niños de la montaña, pobrecitos, sino de reconocerlos como portadores de saberes. Nosotros tenemos un respecto por la infancia, por su libertad creativa y por escuchar sus voces”.

ALEGRÍA Y TEMOR POR REGRESO A CLASES PRESENCIALES

RÍO BLANCO, Ver.- Para Martha Rosas y Fernando Gómez, estudiantes de secundaria de la escuela Pedro de Gante del municipio de Río Blanco, saber que el lunes 31 de mayo regresan a clases presenciales les causó alegría porque volverán a reunirse con sus compañeros y amigos a quienes no ven desde el ciclo escolar pasado.

Relatan que durante la pandemia su mamá y prima se convirtieron en sus asesoras educativas, mientras el maestro impartía la clase a través de la plataforma digital, pero ahora están más contentas de volver. “Quiero otra vez platicar con mis amigas, porque no es lo mismo por celular o la computadora que en persona”, dijo Martha.

Por su parte, Fernando reconoció que no le gusta mucho usar el cubrebocas porque se acalora mucho, pero entiende que es por su salud y la de su familia, sobre todo la de sus abuelitos, con quienes vive; por eso se comprometió con sus papás y sus maestros a usarlo en la escuela y mantener la sana distancia también.

Expresó que uno de los problemas de las clases a distancia fue que cualquier inquietud no la podía resolver, pues no es lo mismo estar en clase que verla por el celular, la tableta o la computadora. “No es lo mismo a tener a la maestra o maestro enfrente. De hecho, me habría gustado ir por lo menos un día a la semana a la escuela.

Su mamá, Adelaida Rojas, mencionó que volver a clases es bueno para los chicos, pues podrán avanzar realmente en sus estudios. “Sí es mayor riesgo que salga y conviva, aunque sea por cuatro horas con sus compañeros, pero la vacunación va avanzando; aunque mis papás ya la recibieron mantenemos las medidas de prevención en casa”, dijo.

La escuela ya tomó todas las medidas necesarias y la directora platicó con los padres de familia. “Regresan el 31 de mayo, la indicación es que hay que llevar un litro de cloro, medio litro de jabón líquido para manos, alcohol y gel antibacterial, el cubrebocas es obligatorio y siempre deben llevar uno de repuesto”, agregó.

Los alumnos deben llevar toallitas para las manos; al estar muy cerca el fin del ciclo escolar no se les pedirá uniformes, útiles nuevos, ni los libros, pues ya los tienen. Esta semana todavía están en clases virtuales.

Aunque regresan será con algunos ajustes como el horario escolar. Los días viernes, por ejemplo, se dará asesoría a los alumnos que los maestros detectaron necesitan el apoyo individual; solo ellos irán el viernes a la escuela para regularizarlos.

En esa escuela, la hora de entrada de preescolar será de 9 de la mañana a las 12 del día, la primaria será de 8:30 a 12:10 y secundaria irá de 8 de la mañana a 12:30 horas. Del 21 al 24 de junio se hará la evaluación final y el fin de curso es el 9 de julio.

Cuando las autoridades educativas en el estado dieron a conocer la fecha del regreso a clases, la dirección del plantel hizo una encuesta entre los padres de familia y se les preguntó si querían enviar a sus hijos o no a clases, el 50% estuvo a favor y el resto coincidió que quiere seguir en clases virtuales.

Días después, en la víspera del regreso a clases se cuestionó si querían que fueran clases virtuales de forma presencial o mixta, el 47.8% dijo que querían que fuera virtual, de forma mixta fue 26.1% de los papás y de forma presencial el otro 26.1% estuvo de acuerdo. Para las clases virtuales la escuela estableció reglas y nuevos horarios. En el caso de las clases presenciales se reactivarán los tres filtros.

Los directivos remarcaron a los papás que, para poder ir a clases presenciales, el estudiante no deberá tener ningún síntoma y esto será confirmado a través de una carta compromiso de corresponsabilidad, firmada por la madre, padre o tutor en el acceso principal de la escuela.

Al ingresar, al estudiante se le tomará la temperatura y recibirá el gel antibacterial, una vez en el salón, antes de entrar, el estudiante entregará la carta compromiso y recibirá nuevamente el gel antibacterial.

En este retorno seguro, en el caso de la carta de corresponsabilidad se refleja el compromiso de revisar que los hijos no tengan algún síntoma relacionado con el Covid-19.

QUIEREN HACER PRÁCTICAS

La facilidad para la elaboración de prácticas, el contacto con sus amigos y maestros así como la prontitud de entrega de calificaciones y documentos, son algunas de las razones por las cuales los alumnos de la zona de Córdoba quieren volver a clases presenciales, sin embargo faltan ajustes administrativos que retrasan el regreso a clases.

En un sondeo con jóvenes universitarios, la alumna Cristina Rivadeneira Díaz, de la licenciatura de Estomatología o Odontología, mencionó que le gustaría volver a las clases para que sus prácticas clínicas sean más fáciles, pues se complica aprender en línea y no se pueden aplicar técnicas que van de acuerdo a su carrera, pues este aprendizaje “es una parte fundamental de mi carrera y toda esta situación hace que se aplacen, aparte como estudiantes las clases en línea llegan a un punto que a docentes y alumnos nos da estrés”.

En el tema, David Humberto Gutiérrez Valencia es estudiante de la Universidad Veracruzana (UV) de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, él se mostró a favor de las clases presenciales con protocolos de sanidad, pues existen fallos con las clases en línea ya que no siempre se tiene la facilidad de acceso a Internet, “la semana pasada me pasó con la temporada de exámenes, no tuve Internet en el momento y cuando lo tuve solo fueron diez minutos para responderlo”.

María Libertad tiene 21 años y es estudiante en la Universidad de Idiomas de Orizaba, expresó que su motivo principal del regreso a clases sería para finalizar sus prácticas que corresponden al plan de estudios, afirmó que a distancia la realización de las mismas es complicado, sin embargo está consciente de la situación sanitaria que se vive.

Michell Castillo Luna es estudiante del Cobaev y aunque ve con buenos ojos el estudiar a través de plataformas por Internet, opinó que el sistema de educación del estado no es el idóneo, “la mayoría de maestras carecen del uso de las tecnologías y crea que los alumnos no tengan mucho conocimiento por la preocupación de arreglar cosas técnicas, la educación presencial sería segura siguiendo las medidas de sanidad, aunque nosotros como estudiantes debemos de cooperar y respetarlas”.

En la ciudad de Córdoba algunas escuelas privadas de nivel primaria han regresado a clases presenciales.

Alfonso Rodríguez estudia la primaria y está feliz por volver a ver a sus amigos y maestros aunque no puedan jugar; por su parte Valentina Díaz va al jardín de niños y dijo quería volver a la escuela para ver a sus maestras.

De acuerdo a la información de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) anunciaron semanas atrás que el regreso a clases presenciales se daría de forma escalonada.

