Ante falta de equipo, médicos de Veracruz se hacen trajes con bolsas de basura

Veracruz, Ver.- Ante la falta de trajes especiales para atender a los pacientes con síntomas de sospecha de Covid-19, personal del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz diseña sus propios equipos a base de bolsas de plástico.

De acuerdo con el doctor Sergio Miguel Gómez Dorantes, el personal médico se basó en una idea de médicos españoles, quienes diseñaron sus propios overoles debido a que el equipo se escaseo por la gran demanda de enfermos.

No es una idea mía, es una idea que sacamos en internet de médicos españoles, cuando se les acabaron los overoles diseñaron los suyos, aquí la situación es diferente, el equipo nunca llegó

Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Argumentó que todo el personal del área de urgencias está expuesto a cualquier riesgo de contagio, pues son los primeros en tener contacto con las personas que llegan con los síntomas de Covid-19.

De no tener nada para enfrentar la pandemia, pues que Dios nos bendiga, no somos responsables, los irresponsables son los que no mandaron los insumos

Local Xalapeñas narran cómo les va por el Covid-19; unas con estrés, otras igual que antes

Los overoles especiales están hechos con bolsas negras que generalmente son utilizadas para la basura.

Cabe destacar que en las últimas semanas médicos y enfermeras han realizado diversas protestas para exigir la entrega de equipos especializados. Algunas empresas han hecho donaciones, pero según el personal médico, dichos productos fueron almacenados y no han sido entregados al personal que está atendiendo a los pacientes que llegan de manera diaria al hospital ubicado en la avenida de 20 de Noviembre.

Tan solo la empresa Tenaris-Tamsa donó equipo especializado con un monto de 24 millones de pesos, entre ventiladores, overoles y mascarillas quirúrgicas para la protección de médicos y enfermeras que están al frente de esta contingencia. La empresa Publex, junto con la empresa Osorio Barquin, también donó alrededor de 17 mil pares de guantes, máscaras y trajes especiales.