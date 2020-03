Ante posible encierro por coronavirus, esto recomienda especialista

Xalapa, Ver.- Entre las indicaciones más importantes para reducir la tasa de contagio del coronavirus (Covid-19) está la cuarentena o el autoaislamiento, una medida que puede provocar ansiedad en algunas personas, afirmó el psicoterapeuta Eduardo Carlos Juárez.

En primer lugar, hay que saber que “la ansiedad es una emoción derivada del miedo, que a su vez es una respuesta adaptativa del ser humano para sobrevivir. El miedo es una emoción normal, parte de nuestra vida cotidiana. Si no tuviéramos miedo, simplemente no voltearíamos a ver si viene un coche, en un cruce de calle. El miedo es real, pero en el caso de la ansiedad, está alimentada por pensamientos catastróficos, mayormente, que no son verificables en el momento”, indicó el especialista.

Entre los consejos que comparte para disminuir la ansiedad que pudiera provocar el aislamiento recomienda obtener buena información y confiable.

Si los medios que yo tengo para informarme son principalmente redes sociales, la realidad es que no se trata de lo más fidedigno. Lo mejor es comunicarse con un médico de confianza, visitar la página de la Organización Mundial de la Salud y mantener la calma

¿Cómo se logra la calma? “Con muchos ejercicios de respiración, porque nos mantienen en el presente, así podemos constatar que efectivamente, aunque hay una pandemia, en este momento no está en peligro nuestra vida, no está comprometido el que dejemos de existir”, explicó.

Finalmente, declaró que es vital para el ser humano el contacto físico, por lo cual sugiere tener interacción y acercamientos con las personas con las que se comparte vivienda. En caso de vivir solo, recomienda autoabrazarse, darse masajes, estar con uno mismo.