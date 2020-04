Antorchas pide apoyos al gobierno ante desempleo por Covid-19

VERACRUZ, Ver.- Integrantes del Movimiento Antorchistas en Veracruz realizaron una manifestaron para exigir apoyos a los diferentes niveles de gobierno para enfrentar la contingencia sanitaria.

Cristina Marín Leal, presidenta del Movimiento Antorchista en Veracruz, declaró que a poco más de 30 días haber iniciado el periodo de aislamiento, las familias ya comienzan a padecer los estragos económicos que impide que puedan adquirir alimentos y pagar servicios básicos.

Y es que el trabajo para los integrantes de esta agrupación, así como a gran parte de la ciudadanía, comenzó a escasearse.

Personas que se dedican al servicio doméstico fueron las primeros enviadas a sus casas a fin de evitar la proliferación del Covid-19.

Quienes vendían en la zona turística se quedaron sin ingresos, albañiles y demás personas dedicadas a oficios ya no son contratados por lo que ya no pueden llevar el sustento a sus casas.

La representante del movimiento indicó que su protesta no solo se enfoca a los miembros de la agrupación, sino de la población de la zona conurbana, ya que no hay un solo sector que no se esté viendo afectado.

Lo que el gobierno quiera entregar pero que sea una ayuda, que vengan directamente ellos o manden a sus servidores. Que vengan a ver a la gente a las colonias y que los ayuden, si les pueden dar una despensa semanal o algo porque no sabemos cuánto va a durar esta contingencia

pidió Marín Leal

Y aunque admitió autoridades municipales de Veracruz y Alvarado, les ha enviado despensas, dijo que resultan insuficientes para el tiempo que durará la contingencia sanitaria.

La entrevistada expresó que la falta de dinero y de trabajo afecta a casi cuatro mil 500 integrantes de esta organización que habitan en los municipios de Veracruz, Medellín y Alvarado, pero insistió que la afectación es masiva.

Finalmente indicó que entre los integrantes del Movimiento Antorchista, en la zona conurbada, no se tienen registrados casos de Coronavirus.