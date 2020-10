Antorchistas acusan que Gobierno del Estado puede estar detrás de la desaparición de 4 compañeros

Veracruz, Ver.- En protesta por la desaparición de 4 compañeros, Antorchistas se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir que aparezcan con vida tras acusar que puede tratarse de un asunto político.

De acuerdo con Cristina Marín Leal responsable del movimiento Antorchista en esta ciudad los compañeros se encuentran desaparecidos desde la tarde de este jueves.

Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Detalló que los cuatro se encontraban en una reunión en la Reserva Vergara Tarimoya 4 y uno de ellos tuvo un incidente que los obligó a moverse del lugar.

Lo último que supieron es que presuntamente estaban secuestrados y que para liberarlos se tenía que pagar un millón de pesos porque de lo contrario los matarían.

“Los compañeros estaban en una reunión de trabajo, pero después de un rato uno de ellos se retiró a hacer unas compras. Paso un rato y el que se había ido a comprar les mando un mensaje que había tenido un accidente por lo que se movilizaron para auxiliarlo y desde entonces ya no se supo nada, eso fue como a las 3 o 4 de la tarde, después un tal Juan Martínez le habló a otro compañero del celular de uno de ellos para decirle que estaban secuestrados y que pedían un millón de pesos para liberarlos porque si no los iban a matar, mientras hablaban se escuchó que alguien arrebató el teléfono a ese tal Juan y dijo que ya estaban advertidos que se tenía que pagar y no hemos vuelto a tener noticias”, explicó.

La entrevistada no descartó que la desaparición de los Antorchistas también pueda ser un asunto político por las últimas manifestaciones que se han hecho para exigir la regularización de sus colonias y otras demandas.

#NoticiasVeracruz🚓| Antorchistas del puerto de #Veracruz mencionan que cuatro compañeros fueron secuestrados y los captores ya pidieron monto económico para el rescate



📹 @gerylove80

Más información en https://t.co/Bg0auRdX56 pic.twitter.com/HKWS1KP5na — DIARIO DE XALAPA (@DIARIODE_XALAPA) October 9, 2020

“Hemos llegado a la conclusión que esto es una represión política por parte de Gobierno del Estado ya que el movimiento Antorchista se ha estado manifestando y ha estado alzando la voz por todos los problemas que han estado pasando en Veracruz y en el país entero, es parte de la represión del gobierno de Cuitláhuac García”, denunció.

Acusó que días antes de la desaparición de estos cuatro compañeros se notó mucho movimiento en la zona de la Reserva Vergara Tarimoya 4.

Los Antorchistas indicaron que ya presentaron las denuncias correspondientes a la autoridad y piden que aparezcan con vida.