Anuncian rehabilitación de calles del centro histórico de Xalapa

El próximo miércoles 12 de enero iniciará un programa para la reposición de losas y concretos en distintas calles del centro histórico con una inversión de 35 millones de pesos, da a conocer el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil.

Destaca que habrá “perfecta coordinación” con Tránsito municipal y del estado, así como el sector comercial junto con Participación Ciudadana para que puedan trabajar en conjunto sin que se generen mayores problemas a la actividad comercial.

“Pero rogando su comprensión para hacer la pavimentación, se va a hacer en una forma coordinada ya que son varias calles y habremos de acercarnos con los vecinos para que también el director de Medio Ambiente va a estar al pendiente de que al momento que esté la calle en proceso de pavimentación esté atenta una cuadrilla de ir a recoger la basura para que no tengan los vecinos que caminar largas distancias y más que hay comercios y gente que está en viviendas y gente adulta”.

Este programa tendrá una duración de dos meses y tiene el objetivo de mejorar las condiciones viales en el primer cuadro de la ciudad, de manera especial en las calles de Juárez, Clavijero, Revolución, Lucio, Úrsulo Galván, Sayago y Rojano.

Insiste en que los trabajos se realizarán de manera coordinada con los distintos sectores, áreas y órdenes de gobierno: “Tenemos que recomponer la ciudad y responder a las necesidades de las personas con las menores molestias posibles. Una vez que se concluyan las obras tendrán un gran beneficio social”.

Agrega que, durante el desarrollo de los trabajos, además de la instalación de señalética de orientación para la ciudadanía, habrá rutas especiales para el transporte público y para la entrada y salida de las unidades que prestan servicios, como la recolección de residuos.

Destaca que las empresas que participen en la licitación para este programa deberán estar debidamente constituidas y contar con trayectoria y documentación en regla.

“No va a haber empresas que nazcan hoy que mañana estén facturando porque no es así, las empresas tendrán que tener y que cubrir con las fianzas, con toda la normatividad que requiera la ley y no van a empezar a surgir empresas nuevas en esta administración que estén dando servicio si no tienen una trayectoria, que sean empresas bien constituidas, que garanticen y además que no vendan por ejemplo galletas y agua y también hacen puentes y se hace medio raro”.

El director de Obras Públicas, Guillermo Ávila Devezze, detalla que la intervención en la calle Benito Juárez, donde se proyecta una inversión de 1.6 millones de pesos, está planeada para realizarse en tres etapas, con tramos que comprenden de la calle Carrillo Puerto a Madero, de Madero a Lucio y de Lucio a Revolución.

“Se contempla la demolición de losas, excavación de base, tendido de nueva base hidráulica, tendido de concreto hidráulico de 18 centímetros de espesor, la rehabilitación de banquetas y la construcción de algunas rampas de acceso”.