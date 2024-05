Ciudadanos piden cambio de transformador para evitar apagones en el puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- Vecinos de la Colonia Benito Juárez y del Proletariado, ambas del municipio de Veracruz, acudieron este jueves a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la avenida Díaz Mirón para solicitar nuevamente cambio de transformadores.

La señora Lucía Enriqueta Torres Bahena, usuaria de la Benito Juárez, comenta que llevan más de año sufriendo bajones, intermitencias y apagones, pero la situación empeoró con la presente ola de calor.

¿Por qué los manifestantes de las colonias Benito Juárez y del Proletariado piden otro transformados a la CFE?

La problemática ya ha impactado la vida cotidiana de los vecinos, quienes reportan dificultades para descansar adecuadamente y para el funcionamiento de equipos esenciales para la salud.

“Todo el tiempo no tenemos luz, se viene y se va, el transformador ya no se da abasto la verdad, empezó agravarse con las calores. Ya un ingeniero ayer precisamente nos dijo que necesitamos el cambio del transformador que tenemos porque a todos les estará afectando”, dijo.

Menciona que han llevado varios oficios y cada que preguntan les piden otro escrito pero no les resuelven, sin embargo sí les cobran el servicio de energía puntualmente.

“La verdad no podemos ni dormir, hay niños, hay enfermos y personas que necesitan el clima y el oxígeno y la verdad no nos hacen caso, tenemos tiempo que no hemos podido dormir bien, pero que tal con la llegada de recibos, sino lo pagamos no las cortan”, reprocha.

Señalaron que por esta situación son más de 60 familias las que están viviendo constantemente apagones.

Y es que ante las altas temperaturas que se han venido registrando todo este mes, todas las familias se ven en la necesidad de tener prendidos sus climas y ventiladores día y noche, lo que ocasiona que el transformador se vea rebasado ante la gran demanda de luz.

Reiteraron que necesitan el cambio del transformador porque el actual ya no se da abasto.

Ante ello, los residentes de la colonia Benito Juárez hicieron un llamado a la CFE para que atienda de manera inmediata su demanda y brinde una solución definitiva a la problemática de los apagones.