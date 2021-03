Apelarán por reducción de condena de policías acusados de desaparición

Papantla, Ver.- Al cumplirse cinco años de la desaparición forzada de los jóvenes, Jesús Alan Ticante Olmedo, Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Humberto Morales Santiago, familiares realizaron una manifestación para externar su inconformidad con respecto a la sentencia modificada e impuesta en contra de los responsables de dicho delito, que pasó de los 30 a los 17 años de prisión, responsabilizando de ello al Juez que dictó la sentencia.

Con lonas y pancartas, los familiares de los jóvenes papantecos desaparecidos por elementos de la Policía Municipal, el pasado 19 de Marzo del 2016, tras una persecución; se manifestaron con diversos mensajes en contra de la reducción de la condena de los culpables del hecho, impuesta por el Juez Jesús Reyes.

La madre de Alberto Uriel Pérez Cruz, Blanca Ninfa Cruz Nájera, quien encabezó este movimiento, manifestó que, “quisiera pensar que con la sentencia de los policías para mi eso ya sería justicia, pero no es así, lo que quisiera cuando menos, es que dijeran donde quedó mi hijo y sus amigos, no sería justicia pero tendría un poco de paz, son cinco años sin saber de ellos”.

Sobre la reducción de la sentencia, indicó, “tal vez el Juez consideró que eso era justo para él, pero no para mi, porque es como si a mis hijos les dieran cadena perpetua, no van a regresar y me duele en el alma, ver que quienes tienen el poder de hacer justicia, hacen de ella lo que quieren, la manejan a su conveniencia”.

Junto con ello, expresó, “solo quiero saber donde me los dejaron para hacerles una misa, para que descansen en paz, no me imagino lo que mi hijo debió haber sentido, porque no lo sé a ciencia cierta, es lo que hoy reclamo y le digo al Juez, no sé si tenga hijos, pero por lo que veo pudiera ser que no, pero si los tiene, le deseo con el alma y le pido al cielo, que sienta lo que siento”.

Así mismo, añadió que durante las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas que se han realizado en Papantla, ella estuvo presente en La Isla, lugar donde señalaban testigos, fue el predio donde los habían llevado, “se levantaron partes de osamenta muy carbonizadas, muelas, hebillas de cinturón, una placa dental, se realizaron unas pruebas, que se fueron hasta Argentina, y a dos años, sigo en espera de los resultados, mientras tanto las autoridades no dicen nada”.

Blanca Ninfa Cruz Nájera, aseguró que interpondrá una apelación por la reducción de la condena de los responsables que pasó de 30 a 17 años de prisión/Foto: Cortesía | Luis Xochiua

Finalmente, aseguró que habrá de interponer una apelación contra la sentencia reducida y dictada por el Juez, Jesús Reyes, “no he tenido comunicación con la Fiscal desde que les redujeron la sentencia, pero yo les digo que interpondré una apelación, porque si ellos no se cansan, mucho menos yo, que soy la que está sufriendo”.