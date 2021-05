Apoyaré autoempleo y crearé redes de seguridad: Ahued

“Me siento con la obligación de mirar por esta ciudad”, aseguró Ricardo Ahued Bardahuil, candidato a la presidencia municipal de Xalapa por la alianza ‘Juntos Haremos Historia’, quien destacó que su intención de gobernar por segunda vez la capital del estado no obedece a presiones ni mandatos externos.

“No soy títere de nadie ni soy ‘Juanita’ como han señalado (…) Yo creo que estoy en una etapa de madurez que me va a permitir gozar una administración con todo lo que me queda de todavía de fuerza, de edad y salud, para que me sienta capaz de haber hecho mucho por la ciudad”.

En entrevista para Diario de Xalapa garantizó que administrará los recursos públicos con mucha transparencia a fin de tener presupuesto para llevar a cabo las acciones y obras que necesita Xalapa. “Implementar los programas y las acciones pues solamente se realizan con recursos, no con discursos”, señaló.

Añadió que su relación con la Federación y los funcionarios estatales es buena y de respeto, lo que le permitirá llevar a cabo las gestiones para atraer más presupuesto para la capital, que enfrenta problemas serios de desempleo. “Lo hago sin el ánimo de tener poder, de manejar mal los recursos, de querer hacer dinero fácil. Nunca he sido rata, nunca lo voy a permitir y creo que estoy en la posibilidad y me siento capaz de aceptar este reto tan enorme”, dijo.

TRABAJAR CON HONESTIDAD Y BUSCANDO COLABORACIONES

El aspirante a la alcaldía Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México expuso que, de obtener el triunfo, gobernará para todos con honestidad, seriedad y buscando siempre darle a la ciudadanía la certeza de que los recursos se van a administrar bien. Y es que, solo manejando de manera transparente el presupuesto y con un sistema administrativo adecuado se podrán implementar los programas y las acciones que requiere Xalapa.

Precisó que será necesario revisar profundamente aquellas áreas en donde se pueden generar tener economías y trasladarlas a los servicios y demandas ciudadanas. Recordó que el arranque de su campaña lo llevó a cabo en la colonia Olmeca, un lugar en el que hay mucha necesidad de obra pública debido al crecimiento de Xalapa. “Xalapa ha crecido mucho y hay demandas de obras de red eléctrica, de pavimentos, de guarniciones, de obras de saneamiento, entre otras que son las básicas, pero también demandan parques y jardines, mantenimiento”.

En ese sentido, lamentó que Xalapa tenga el indicador más elevado de pobreza dentro de las capitales de la República mexicana. Se trata, dijo, de un fenómeno que se ha reforzado con la migración de personas de municipios aledaños y de otras partes del estado que llegan a Xalapa buscando empleo, educación y vivienda. “Xalapa tiene la migración más elevada en una ciudad que no es industrial, tiene una situación de doble presión: más recursos para una ciudad que tiene ya más de 600 mil habitantes”.

Además, Ahued Bardahuil recordó que Xalapa tiene uno de los tickets más baratos de salario y de gasto, muy por debajo de otras capitales mexicanas en donde se ha podido desarrollar industrias y hay trabajos mejor remunerados. Indicó que a la caída del ticket de gasto y de compra se sumó la falta de ingresos y el aumento en la inflación, trayendo consigo incrementos incosteables para muchas familias.

“Ha subido el gas, la tortilla, por poner ejemplos, esto al grado de que es más caro vivir en las colonias populares que acá en el centro. Allá te cuesta el kilo de tortilla 15 pesos y aquí la consigues en 12; compras chile y tomate y allá te cuesta el doble de lo que te cuesta acá porque se aprovecha que la gente no se puede trasladar hacia la ciudad y eso impacta en el bolsillo y en la capacidad de la gente”, lamentó.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Aunado a esto, dijo, buena parte del crecimiento de la ciudad se ha dado de manera irregular a través de predios que compran baratos en la zona rural o ejidal de la ciudad y que, por ende, carecen de servicios, red eléctrica y hasta una descarga sanitaria adecuada.

El aspirante a la alcaldía dio a conocer que otro reto importante en materia de población, es que en la parte este de la ciudad hay al menos 143 mil personas en alto riesgo por inundaciones. Esta población, precisó, padece cada vez que llueve en Xalapa, ya que pierden sus bienes materiales y ponen en riesgo su vida.

Para atenderlos, es necesario invertir 750 millones en la conclusión de los colectores pluviales que desahoguen parte de esto, además de llevar a cabo las obras de pavimentación para darle factibilidad. “Ya se empezaron unos, tendremos que continuar y habremos de conjugar esfuerzos con la Federación y el estado para que se avance porque solos no se va a poder”.

Por ello, señaló que las gestiones del municipio con la Federación y el estado son fundamentales para que Xalapa pase de ser, de la ciudad “de que no se puede” a una en la que sí se realizan las cosas. “Con una política de respeto, con división de obligaciones, pero con una conjunción de esfuerzos”, reiteró.

UN BUEN MANEJO DEL AGUA EN XALAPA

Para Ahued Bardahuil, atender el problema del agua en Xalapa requiere de un buen manejo del sistema en el que “hay que poner orden”. Y es que, precisó que de los 53 millones de metros cúbicos de recepción de agua que tiene la capital, solo se están cobrando 19 millones al año. “Eso es menos de la mitad de lo que tenemos nosotros de gastos registrados por los metros cúbicos que se suben a la región”, precisó.

Esto implica, dijo, no sólo lo que se desperdicia del vital líquido debido a las fugas y fallas en la infraestructura, sino además un “huachicoleo” de agua que se lleva a cabo bajo el amparo de una corrupción criminal que está dejando el presente y futuro de los ciudadanos en riesgo. “Esa es una parte fundamental del patrimonio de esta región, no solamente de Xalapa. Por eso CMAS debe de estar bien administrado, vamos a transparentar el organismo operador para que vuelva a ser un patrimonio de la ciudad y no un patrimonio personal de políticos, funcionarios o administradores que sacan beneficio de grupo sobre personas malversando los recursos”.

Por otra parte, dio a conocer que existe un serio problema de contaminación en la presa El Colibrí, de donde viene el 78% del agua que surte Xalapa y la región. Precisó que se trata de una “contaminación espantosa”, producto de la descarga de aguas negras hacia la presa El Colibrí de la localidad de Chilchotla, municipio de Quimixtlán, Puebla.

Para solucionarlo será necesario realizar una obra de un kilómetro y medio más para cambiar el tiro de descarga de sus drenajes y trabajar con el gobierno de Puebla y los municipios en armonía para hacer un acuerdo interinstitucional.

ATENDER LA INSEGURIDAD DESDE TODOS SUS EJES

Hay muchas formas de ver la seguridad, asegura el candidato a la presidencia municipal, una de ellas con patrullas, policías y macanas, pero hay otras que requieren de identificar el problema básico, crear redes y estar conscientes de que cada colonia y zona de la ciudad tiene necesidades diferentes.

Para lograrlo, dijo, se va a designar a un representante o suplente del alcalde que forme parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública en la zona de Xalapa, a fin de tener la misma comunicación y evaluación con la Marina, las Fuerza Armadas y la Fiscalía. “Con todos, incluyendo a los ciudadanos, para vayamos dándole seguimiento de en dónde tenemos que contener y cómo tenemos que contener”.

Reconoció que la situación de inseguridad en el centro de Xalapa dista mucho de lo que pasa en las colonias populares. “En algunas hay delincuencia porque nunca llega una patrulla, hay lugares donde las mujeres están sufriendo agresiones. Vamos a detener ese tipo de acciones”.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Ahued Bardahuil aseguró que para ello será necesario llevar a cabo acciones de mantenimiento de áreas deportivas, ofrecer trabajo a las madres solteras, mejorar la calidad de servicios y proporcionar seguridad a través de la luz y energía eléctrica. “En materia de seguridad, las obras de pavimentación y de mejor conectividad da una sensación de seguridad porque entonces ya no ponemos en desventaja al inocente del delincuente que con cualquier salida que tenga deja en riesgo a las personas y de repente nadie puede llegar a darle un servicio de cobertura”, precisó.

Apuntó que entre sus propuestas está la creación de núcleos de seguridad por zona, mismos que abarcan desde el trabajo y el empleo hasta la identificación del problema y las causas, a fin de tener cobertura de atención preventiva para el delito de muchas formas. “Ya después aplicar cómo debe de ser, la prevención, la cobertura y la acción”.

PASAR DE BUSCAR EMPLEO A GENERARLO

Para el fortalecimiento económico de Xalapa, Ahued Bardahuil propone dar el mayor apoyo a la emprendeduría y llevar una incubadora de negocios a fin de que las personas, en lo individual, que se conviertan en su propia promotora de sus ingresos.

Dio a conocer que se va a promover que, más que buscar en empleo las personas que tengan posibilidades o proyectos puedan sacarlos adelante mediante apoyo, a fin de que estas ideas se materialicen en negocios que sostienen no sólo la economía familiar del emprendedor sino la de otras familias. “Ahorita tengo un grupo de 30 jóvenes que se están autoempleando y no vamos a descansar en la producción de autoempleo”.

Aseguró que el Ayuntamiento de Xalapa ya no puede seguir siendo empleador de más profesionistas porque “ya se les pasó la mano” y tiene una gran cantidad de personal cuya nómina no deja recursos para hacer obra. “Todo se va en salario, es increíble, es una ineficacia administrativa brutal y desde ahí, desde el área de desarrollo económico, vamos a trabajar intensamente en desarrollar una gran cruzada de emprendedurismo”.

La idea, dijo, es llevar a las y los microempresarios “de la mano” desde los inicios hasta que estén con el comprador final. Expuso que van a buscar el acercamiento con todo el sector empresarial para que pongan de su parte y apoyen a los nuevos emprendedores. “Quiero brincar de la emprendedora que vende sus cositas para medio salir adelante a que sean empresarios, microempresarios, y que podamos llevar los demás. Vamos a trabajar, intensamente porque la mayor industria de Xalapa es la individual del autoempleo”.

Indicó que durante su campaña ha encontrado grandes proyectos en cada esquina de Xalapa y que se trata de opciones de calidad que sólo requieren de un “empujón”, ya que en muchas ocasiones están lejos del mercado. Además, reiteró que al dotarlos de recursos o herramientas para poder trabajar se forma un círculo productivo al que se pueden integrar más personas de la misma familia, colonia o comunidad. “Al darles esa oportunidad podemos darle trabajo a la nuera, al hijo, al chavo que estudió y no tiene empleo. Creo que podemos hacer una cruzada muy interesante de reactivación económica”, concluyó.