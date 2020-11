Apoyos al campo son una burla, lamentan productores

ORIZABA, Ver.- En el abandono y totalmente debilitado se encuentra el sector campesino en Veracruz, aunado a esto los apoyos de la dirigencia estatal de la Confederación Nacional Campesina son vistos como una burla para los que integran la organización en la región, pues con lentes a bajo costo es como pretenden ayudar a este sector, dijo Gabriel Zepeda Trujillo, presidente del Comité municipal y regional de la CNC en Orizaba.

“Es una preocupación para mí, pues debería ser un estúpido como dirigente del comité regional campesino para llevar programitas de lentes a un tianguis; yo debería llevar programas del gobierno federal y estatal de acuerdo a las necesidades en donde realmente existen en la región de Orizaba”, mencionó el dirigente.

“La CNC a nivel estatal está acéfala”, expresó Zepeda Trujillo, pues dijo que está representada por falsos dirigentes a quienes les falta información, “porque para estar en ese lugar debemos estar enterados cuáles son las necesidades que tiene el campo y los agricultores”.

Como un engaño calificó la entrega de lentes, “encima de no ser una primera necesidad al campo, no es un programa, es una vendimia porque realmente no estamos llevando nada, estamos llevando un negocio de alguien que se colgó de la CNC para sacar una cuota de recuperación”. Además a “Manuel Guerrero, que está a cargo de la CNC a nivel estatal, yo no lo he visto en Orizaba para que venga y compruebe el apoyo que según está dando”.

Gabriel Zepeda Trujillo, presidente del Comité Municipal de la CNC en Orizaba | Foto: Miguel Castillo

Expresó que si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere recuperar los votos que ha perdido deberían inyectarle al campo veracruzano.

La pandemia ha sido la estocada final que ha hecho agonizar al campo veracruzano, que ante el cierre de actividades y el alto a la movilidad afectó gravemente al sector, sin embargo, pese a esta situación los gobiernos federal y estatal no han ayudado a reactivar las siembras y el trabajo de la tierra, así lo dijo el dirigente, quien explicó que no hay interés por ayudar.

Asimismo, “el sector campesino está totalmente debilitado porque no va a salir al campo a exponerse, pues no está recibiendo apoyos del gobierno, tanto de salud como de factor productivo para levantarse; la zona centro del estado requiere mucho apoyo porque de los 212, muchos están en amarillo y esto afecta”, expresó.

El dirigente agregó que “a principios de mes nos llaman para decirnos que desaparecieron el Fonden, con la promesa que no faltarían los apoyos, principalmente a Tabasco, que tanto lo necesita, pero ni el mismo presidente de la República está direccionando apoyos a la gente necesitada con las inclemencias del tiempo, mucho menos lo va a mandar al campo o la zona serrana de Veracruz”.