Aprovecha tu taza de café; aún caro, en cafeterías respetan precio

El movimiento en los mercados internacionales ha elevado en casi cien por ciento el precio del café. El quintal que al inicio de este año costaba alrededor de 3 mil 500 pesos ahora fluctúa entre 5 mil 500 y 6 mil pesos.

El precio por kilo del producto tostado y molido se ha elevado en poco más de 20 por ciento, pues el que costaba 180 pesos pasó a 200 y el que valía 200 subió a 220 pesos en algunas marcas; otras muestran un incremento mayor.

Por taza, el aromático ha sufrido pequeños incrementos de entre uno y dos pesos, pues los comerciantes están conscientes de que subirlo más disminuiría sus ventas, por lo que de momento dice José Gael no habrá incremento en el vaso de café para llevar que vale 17 pesos el chico, 20 el mediano y 22 el grande, pero sí lo hubo ya en el producto tostado y molido.

Con él coincide Luis Córdoba, quien destaca que el incremento del quintal en lo que va del año casi se ha duplicado, pues pasó de 3 mil 500 a 6 mil pesos y teme que éste siga incrementando. En vaso para llevar, conserva su precio de entre 18 y 24 pesos, pues de momento no pueden subirlo para no lastimar más la economía de la gente. No descarta un incremento en enero ante la inflación que aqueja a los consumidores.

Por otro lado, el movimiento a la baja que registró el aromático en la Bolsa de Valores Internacional, provocó una disminución en el pago a los productores a quienes les pagan el kilo a entre 5 y 17 pesos.

Mientras que un kilo de café, en cereza, se le paga al productor entre 17 y 5 pesos, la taza del aromático puede llegar a costar hasta 40 pesos y si se considera que de un kilo del grano pueden salir alrededor de cien tazas o más, considerando las mermas, eso quiere decir que a un kilo se le podría estar ganando unos mil 800 pesos.

Si la taza se ofrece al consumidor final en 20 pesos y pueden llegar a obtenerse hasta cien de un kilo, al producto que en el mercado vale alrededor de 220 pesos se le estarían ganando mil 800 pesos.

Café tostado listo para moler y preparar | Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Buen precio del café no llega a todos; en algunas zonas abusan

Sin embargo las predicciones se quedan cortas, pues casi no hay tazas de café de a 20 pesos, regularmente cuestan entre 26 y 30 pesos; en algunas cafeterías el vaso chico de 300 mililitros vale alrededor de 26 pesos, el mediano de 400 mililitros cuesta 30 pesos, mientras que el grande, de medio litro se le puede adquirir entre 34 y 40 pesos.

En las terminales de autobuses, el precio del café sube, puesto que el vaso del producto para llevar o consumir en el sitio varía entre 35 y hasta 42 pesos.

Así, mientras que los productores de las sierras prácticamente regalan su producto por desconocimiento de los precios internacionales a las comercializadoras o “coyotes” que se los pagan a entre 5 y 17 pesos, hay marcas del aromático que llegan a expenderse en los mercados nacionales entre 250 y 500 pesos el kilo luego del proceso de envasado y etiquetado final.

Obviamente que la taza de estos aromáticos no vale 20 pesos, pero sí alrededor de 40 pesos, con lo que la ganancia por un kilo se elevaría a entre 3 mil 500 y 4 mil 500 pesos.

Ante la crisis económica que ha afectado a la población, algunos comercios ofrecen vasos de café para llevar desde 10 pesos; el precio en este concepto oscila entre los 14 y 18 pesos el vaso.

Algunas cafeterías suben el precio a 26 pesos, pero ofrecen un pan o una galleta como cortesía o el refil en 20 pesos. Otras más han armado ofertas y promociones, a través de las que ofrecen un café y una rebanada de pan “casero” por entre 30 y 40 pesos, así como una taza del aromático y un sandwich por 45 pesos. Algunas otras ofrecen el “refil” a la mitad del precio de la taza y vuelven a llenarla cuando se ha vaciado hasta en dos o tres ocasiones, aquí el precio va de 30 a 35 pesos.

La oferta en una ciudad con alto porcentaje de oficinas gubernamentales, instituciones educativas y empresas privadas es amplia, por lo que sólo basta darse cita en alguna de las muchas cafeterías para encontrar el producto de su preferencia. Si el cliente es exigente y busca experimentar exquisitas combinaciones de diversas variedades está en la región cafetalera que le dio renombre al aromático de México, por lo que seguramente las encontrará en Xalapa, Coatepec, Huatusco o Córdoba, Veracruz.