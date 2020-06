Aprovechan confinamiento, abren granja en Los Atlixcos y contamina

Alto Lucero, Ver.- En la comunidad Los Atlixcos, perteneciente al municipio Alto Lucero, la tranquilidad dejó de existir en el momento justo que construyeron una granja avícola y, desde hace aproximadamente está en operación, que a decir de sus habitantes genera fétidos olores, además que en un tiempo podría afectar al río que se encuentra cerca de allí.

“No la queremos porque son unos olores insoportables que hasta agarra dolor de estómago, de cabeza, está uno comiendo y dan ganas de vomitar porque huele a cosa muerta, muy feo”, dijo Olga Lilia Acosta Molina, habitante de esa comunidad.

Un par de decenas de lugareños de la congregación perteneciente al municipio Alto Lucero se reunieron para manifestar su cansancio por soportar los fétidos olores que provienen de las granjas, por lo que piden, claman e imploran que escuchen sus peticiones y las cierren. “Que la quiten, que la cierren, que la clausuren porque está muy cerca del pueblo y como dice toda la familia ´la granja nos va sacar´ de nuestras casas donde está nuestro trabajo y nuestra vida”, agregó.

Asimismo, niega que la granja haya generado empleos para la gente de su comunidad. “Es mentira, en lo que yo sé si acaso una persona de aquí está trabajando la demás son de fuera”.

“De julio del año pasado que iniciaron los trabajos de construcción la vida aquí y de las comunidades ha cambiado en gran medida”, dijo por su parte José Cruz Domínguez Osorio, del Comité por el bienestar y defensa ambiental de los Atlixcos.

Recordó que hace un mes la granja que opera con el aval de otra empresa sacó la primera camada de pollos. “Ahorita son los olores que hemos venido padeciendo, sobre todo cuando son los vientos de norte a sur la peste se mete a las casas, a los comedores, salas y cocinas”, sostuvo.

Asimismo, precisó que no todo termina allí porque el almacenaje del alimento para las aves provocará una plaga de ratones. “Seguramente la primera comunidad que los tendrá va a ser Los Atlixcos porque es la comunidad más cercana”, añadió.

Lamentó que uno de los socios de la empresa les aseguró que no les iban a llegar los olores. “Dijeron que iban a colocar ventiladores que serían orientados para no sé qué dirección, pero eso fue una falacia y una falsa promesa, pero nosotros no somos ni tontos ni ignorantes”, mencionó.

Dio a conocer que lo peor está por venir, ya que el proyecto en ese lugar es para dar apertura a más galeras. “Ahorita son nada más 10 galeras que están operando, faltan 20 por construirse y por operar, entonces qué va a hacer la población, esa es nuestra preocupación”.

“Ya nos acercamos a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, María del Rocío Pérez Pérez, así como al procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés para que por favor tomen cartas en el asunto y esto no desemboque en un estallido social”, expuso.

El AGUA, LA PREOCUPACIÓN

Otra de las preocupaciones es el agua, ya que a unos 200 pasa un río que abastece a las comunidades de Mata Verde, Altamirano, Villa Candelaria y Los Atlixcos. “Esa granja no debería estar aquí porque la presencia de la poza está a 200 metros y de aquí a la granja son escasos 600, entonces dónde están ese reglamento de los 5 kilómetros que deben operar a distancias de las poblaciones, de hecho ya está operando otra en Santa Ana y vienen otros proyectos de más granjas avícolas más arriba de la comunidad”, precisó.

Al respecto, el agente municipal de Villa Candelaria, Antonio Rivera Rodríguez pide el cierre de las granjas. “Si se puede clausurar sería lo mejor por los problemas que nos van a dejar venir, ya que está cerca de la represa, que cuando llueve se va a una arroyito y termina al río que tenemos allá abajo y que abastece a estas poblaciones que estamos en contra; van a terminar por envenenarla”.

MÁS QUEJAS

Margarita Rosado Domínguez, también del Comité por el bienestar y defensa ambiental de los Atlixcos se unió a las protestas. “Estamos investigando el reglamento sobre las distancias que deben guardar las granjas y vimos que están incurriendo en un delito porque por distancia no procede, además hay muchas problemáticas porque esta represa es el sustento de las comunidades cercanas porque cuando hay sequías la usan para la ganadería, que es de lo que aquí se vive”.

Afirmó que han enviado escritos a las instancias encargadas de aplicar la ley en estos casos, pero no han recibido respuesta. “Se han metido documentos, en tiempo y forma ante las instituciones, pero desafortunadamente no nos hacen caso pues hay intereses particulares que han detenido todo eso para que no proceda”.

Finalmente no quiso imaginar lo que se les avecina. “Ya nos dijo un experto que la excreta del pollo es dañina y obviamente esto está iniciando, ya me imagino lo que vendrá después”.

A las inconformidades se unieron José Alberto Rodríguez López y Cruz Hernández, agentes municipales de Altamirano y Mata Verde, quienes también temen que con el tiempo sus comunidades se verán afectadas por la forma que opera el criadero de pollos.

Al acudir a la granja para que al respecto se pronunciara algún directivo, no encontramos quién nos diera alguna declaración, sólo un trabajador que estaba en una oficina nos dijo que el encargado no estaba y que no sabía a qué hora llegaría por lo que nos retiramos del lugar.