Senado aprueba Punto de Acuerdo presentado por Indira Rosales para apoyar a damnificados por Grace

El Senado de la República aprobó el Punto de Acuerdo presentado por la Senadora Indira Rosales San Román para que se entreguen recursos y apoyos directos a las familias veracruzanas afectadas por el huracán Grace.

“Es una gran noticia para los veracruzanos. Hoy el Senado de la República reafirma esta solicitud hacia el Presidente para que se emita la declaratoria de emergencia correspondiente y se les hagan llegar los recursos necesarios para superar esta crisis”, afirmó.

Local Veracruz necesita fondo de atención para desastres naturales: diputada

Son más de 60 municipios del Estado de Veracruz que se vieron afectados por el paso del huracán Grace el pasado 21 de agosto, y hasta la fecha no se ha tenido una respuesta concreta por parte del Gobierno del Estado para brindar ayuda a los damnificados porque la ayuda que ha llegado por parte del Gobierno Federal ha sido insuficiente, dijo.

Indira Rosales informó que en Veracruz hay dos seguros contratados por el actual gobernador, el Seguro de Gastos Catastróficos y el Seguro Agrícola Catastrófico, sin embargo, ninguno de los dos ha operado y ninguno de los dos tiene que ver con la recuperación de bienes o con la reconstrucción de las viviendas, que es lo más urgente para estas familias.

“Yo presenté este punto de acuerdo desde el 23 de agosto para que hubiera un apoyo directo, para que entrara el Programa de Empleo Temporal Inmediato, a todas las familias afectadas para que pudieran recuperar sus enseres”, reiteró.

Los municipios no tienen capacidad para atender estos desastres naturales en el Estado y la buena voluntad no es suficiente. “Desde el Senado demostramos que no están solos pero tenemos que hacerlo visible en el presupuesto”, subrayó.

Este Punto de Acuerdo aprobado por el Senado de la República busca exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que emita la declaratoria de emergencia y realizar los trámites para liberar recursos del Fondo de Desastres Naturales para la atención de los municipios que resultaron afectados en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla y Estado de México, así como los que resulten de otros fenómenos meteorológicos que igual han impactado algunas regiones y están en la etapa de valoración de daños.