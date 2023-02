Proponen flexibilizar reglas para modificar edificios históricos en puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- Si bien el centro histórico de Veracruz requiere de mucha inversión y trabajo, el presidente del Colegio de Arquitectos, Avelino Gavito destaca la necesidad de que se modifique o se flexibilice la legislación de los edificios históricos, pues existen varias restricciones que impiden a la iniciativa privada y a la propia autoridad local participar en el rescate de los inmuebles y de la zona.

Expresa por ejemplo que se debe crear un apartado en el que los dueños deseen hacer lo que ellos decidan con su patrimonio, sin necesidad de que sea un espacio cultural.

Y es que asegura que hay gente interesada en modernizar sus inmuebles para convertirlos en hoteles, antros y viviendas, pero la legislación que existe no permite que esos proyectos se concreten.

“Flexibilizarla para que al propietario le permite hacer lo que a su interés convenga, si yo quisiera un comprar un edificio y quisiera hacerlo un hotel que lo pueda hacer y no necesariamente un espacio cultural que la sociedad claro lo agradece, pero si al propietario le conviene más un hotel, un antro o para vivienda que lo pudiera hacer”, dice.

El entrevistado reconoce que al final el INAH sólo hace su trabajo de aplicar las normatividades vigentes. De ahí que reitera la necesidad de incluir al sistema legislativo.

Asevera que al final la falta de certidumbre y flexibilización de los lineamientos deriva en que nadie quiere vivir o invertir en esa zona, generando un círculo vicioso, “no invierto no pasa nada, no pasa nada, no invierto, entonces esa es la realidad de nuestro centro histórico”, comenta.

“Hay muchas cuestiones en que la misma autoridad local o la misma iniciativa privada, hay cuestiones de posesión, de tenencia, de autorizaciones, en que la legislación restringe la participación de la iniciativa privada o de la misma autoridad, entonces se requiere que también el órgano legislativo local, apoye este trabajo”, refiere.

El especialista deja en claro que este camino que menciona, no se refiere a desaparecer las posesiones, sino flexibilizar la restauración de los edificios históricos, en términos de que se va a permitir que el propietario real, tenga la posibilidad de hacer a lo que su interés le convenga.

“Creo que habría que flexibilizar y encontrar caminos, no soy especialista en esto, solo sería la petición de que, si se hagan propuestas a lo mejor por parte de los colegios de abogados o de la misma legislación”, señala.