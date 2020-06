Arrasa el coronavirus a comercios xalapeños; no reabriría el 30%

Xalapa, Ver.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en esta ciudad (Canaco-Servytur), Bernardo Martínez Ríos, dijo que posiblemente un 30% de los comercios que cerraron de forma preventiva a causa de la pandemia por coronavirus no podrán reactivarse o lo harán de forma limitada, una vez que pase la contingencia. Lo anterior, abundó, impactará además al sector inmobiliario, pues con el cierre de comercios hay quienes no podrán reactivarse por la falta de recursos y seguramente los locales quedarán vacíos.

Aunque sostuvo no tener un censo exacto de cuántos locales se mantienen cerrados, abundó que los más afectados son los de los sectores gastronómico y hotelero. Dijo que los resultados no son buenos, pues aunque se obedeció el exhorto de mantener la plantilla laboral, por otro lado hubo quienes tuvieron que hacer ajustes de personal o en su defecto despedir gente, "todo por un espíritu de sobrevivencia". Además, citó que el pago de rentas y de impuestos no perdonan, sin omitir que se tiene la obligación de pagar créditos y la seguridad social, aun cuando no hay fluidez económica.

También se intentó renegociar el pago de renta de los locales que han permanecido cerrados desde el inicio de la contingencia sanitaria, pero no fue posible, al grado de que hay quienes ahora enfrentan deudas más grandes. Sostuvo que "no hubo piso parejo para todos", pues mientras por un lado se obligó al cierre de establecimientos principalmente en la zona centro, por otro hay comercios que no han dejado de operar a pesar de no ser esenciales, incluso sin las medidas sanitarias exigidas.

Agregó que la cuarentena ha sido difícil, pues "mucha gente, no solamente en comercios establecidos, no ha dejado a un lado sus actividades, porque tiene la necesidad de trabajar".

Piden aplicar parejo el cierre preventivo

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Octavio Jiménez Silva, pidió a las autoridades fijar "piso parejo para todos", tras sostener que el cierre preventivo de comercios no esenciales durante la contingencia sanitaria por coronavirus se ha enfocado principalmente en la zona centro de esta capital.

El empresario pidió a las autoridades "gastar suela" para recorrer colonias y asegurarse de que las medidas sanitarias y el cierre de establecimientos no esenciales se aplique de forma general, sin hacer a un lado al comercio ambulante.

También manifestó que posiblemente la reactivación del sector comercial comience en octubre y que para tener un impulso se requiere del apoyo del estado y del Ayuntamiento.

Sobre las fuentes de empleo, señaló que se ha hecho todo lo posible para mantenerlos.