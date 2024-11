Semana del Emprendimiento en Boca del Río no dejó buenas ventas: artesanas de Perote

Boca del Río, Ver.- Artesanas de la zona de El Conejo en el municipio de Perote regresarán descapitalizadas a su localidad luego de las bajas ventas que obtuvieron durante la Semana del Emprendimiento que se realizó en el Campus Mocambo en la ciudad de Boca del Río.

Lucía Valdés Cruz, representante del grupo de mujeres, explicó que a comparación de otros años, en esta ocasión apenas y lograron acomodar una veintena de coronas y pinos navideños que con esfuerzo trajeron desde su comunidad.

Dijo que cada árbol y corona representa a una familia, en total son 63 quienes trabajaron por varias semanas en preparar el adorno para su comercialización y aunque había muchas expectativas, desafortunadamente no sacaron ni lo del flete.

“Este año no nos fue bien, ayer jueves vendimos muy poquito como 10 árboles y 10 coronas y este día la verdad no hemos vendido nada y lo que traemos pertenece a familia en la comunidad, familia que esperaba sacar la inversión (..) cada año traemos esta venta y aunque sea poquito pero esta vez nos vamos muy triste porque no fue lo que nos esperábamos”, expresó.

Artesanas de Perote no tuvieron buenas ventas en Semana del Emprendimiento realizada en Boca del Río / Foto: Raúl Solis / Diario de Xalapa

Indicó que desde hace 10 años que realizan este viaje para exponer sus productos y en este año cada familia aportó entre 500 a 600 pesos para pagar el flete, pero muchos no recuperarán la inversión.

¿Por qué las artesanas de Perote que acudieron a vender pinos y coronas de navidad en Boca del Río no tuvieron ganancias?

“Pues en gastos cada familia aportó 500 a 600 pesos por el flete y son 63 familias, ayer jueves tuvimos que regresarnos para no pagar hotel porque estar aquí también es un gasto enorme”, mencionó.

Algunas de las artesanías que realizan estas mujeres son coronas navideñas, tortilleros, alhajeros y arbolitos navideños con precios que oscilan entre los 200 y 500 pesos.

El trabajo lo realizan mujeres de dicha comunidad quienes invierten un tiempo de hasta tres semanas para poder elaborar los productos.

Las artesanas se encuentran en la puerta principal del campus Mocambo en la avenida Juan Pablo II y estarán hasta las 16:00 horas para que la gente que se interese en alguna artesanía pueda acercarse a la zona.

“Vamos a estar aquí porque de verdad que este año ha sido muy bajo, llevamos más de 10 años vinieron, nos apoya la UV con los permisos y la promoción”, agregó.

Las artesanas también estarán en Xalapa el próximo 3 y 4 de diciembre en las instalaciones del gimnasio de la Universidad Veracruzana.