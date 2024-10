Artesanos del Malecón son reubicados para demoler Mercado de Artesanías

Veracruz, Ver.- Este lunes, 14 de octubre, comenzó la reubicación de los locatarios del mercado de artesanías “Miguel Alemán Valdés”, ubicado en el Malecón, para demoler y construir lo que será la plaza del Heroísmo Veracruzano.

La espera que no tenía fin, se consolidó una vez que se otorgaron las garantías jurídicas a los locatarios, pues después de disputas y desacuerdos, se logró garantizar su permanencia en la nueva plaza.

¿Dónde fueron reubicados los artesanos del mercado de artesanías de Veracruz?

Los artesanos del Malecón estarán provisionalmente en una carpa en la Macroplaza, a un costado del reconocido hotel Emporio. Posteriormente formarán parte del nuevo conjunto de locales como parte del proyecto de la plaza del Heroísmo Veracruzano, que ya se construye a espaldas del mercado próximo a demoler.

En entrevista con Alfredo Zúñiga Esperilla, secretario general de los locatarios del Malecón precisó que todavía la mañana de este lunes existía incertidumbre por parte de los locatarios, ya que no se habían logrado los acuerdos entre la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (Asipona) y comerciantes para construir en la zona del Park Garaje los nuevos locales.

“Ya se llegaron a todos los acuerdos y se tienen todos los permisos federales, es decir, Semarnat ya autorizó el movimiento para que temporalmente estemos aquí y en un término de 50 días como máximo, regresemos a la construcción de los nuevos locales”.

Desde la mañana de este lunes los locatarios del Malecón comenzaron a desmantelar sus locales, ya que en los próximos días se demolerá el recinto que por años ha sido testigo de la historia comercial de decenas de familias.

A esto se suma la preocupación de los comerciantes por el adecuamiento de espacios dignos para llevar a cabo sus ventas, ya que cada uno tiene necesidades diferentes para exhibir sus productos, no obstante, los avances para su reubicación se ven lentos.

“De hecho no está todavía terminado, faltan varias cosas, ya se platicó con los socios y si están de acuerdo. Obviamente es una situación incómoda, porque no estamos acostumbrados a estar así”, precisó el líder de locatarios.

Agregó que al final es un esfuerzo conjunto, en el que todos deben poner de su parte para mejorar las condiciones y aspecto de los locales, y así, enaltecer a la ciudad de Veracruz con un proyecto vanguardista.

Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

¿Cómo serán los nuevos locales para los artesanos en la Plaza Heroísmo Veracruzano?

En palabras de Zúñiga, el espacio en la Macroplaza para cada locatario estará delimitado por un espacio de 2 metros cuadrados, contarán con energía eléctrica, alumbrado, baños móviles y seguridad las 24 horas del día para garantizar la permanencia de sus pertenencias.

“Precisamente hoy se firmó un convenio con Asipona dando todas las garantías y el Ayuntamiento está muy comprometido, por eso se tardó mucho en la reubicación, porque estábamos ajustando todos los detalles legales”, menciona.

Por su parte, Lucio Franco Morales Tenorio, secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, conformada por 25 locatarios, informa que existen las garantías para regresar a un nuevo espacio, sin embargo, existen más dudas que respuestas, y el tiempo se agota para reubicarse.

Ángel Hernández Ramos, presidente de la Asociación de Artesanos Fundadores del Malecón, explicó que se les informó que tienen un total de 48 horas para desocupar sus locales, con ello, dar paso a la remodelación de la zona para constituir la plaza del Heroísmo Veracruzano.

Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Lo que queda es que el municipio pueda ofrecernos instalaciones dignas para ocupar ese espacio de manera temporal, en lo que Asipona termina de construir 80 locales que son los que están sobre esta zona, más 13 locales de los concesionarios que se encuentran sobre Landero y Coss”.

A más tardar el jueves ya tendrán que estar los locatarios instalados en la Macroplaza, ya que Asipona cuenta con 50 días para demoler, reconstruir y entregar el proyecto. Será en los primeros días de diciembre, cuando los locatarios puedan ver sus nuevos espacios de trabajo y se prevé que los trabajos de demolición del mercado empiecen el próximo viernes.

¿Qué piden los locatarios del mercado de artesanías en Veracruz?

Árboles y espacios de descanso para los visitantes, es lo que piden Artesanos Fundadores del Malecón y locatarios independientes del mercado de artesanías "Miguel Alemán Valdés", para que sean considerados en el proyecto de la plaza del Heroísmo Veracruzano, que la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (Asipona) construirá en la zona del Park Garaje.

En palabras de Ángel Hernández Ramos, presidente de la Asociación de Artesanos Fundadores del Malecón, este proyecto contempla la colocación de palmeras en la nueva plaza, sin embargo, no toma en cuenta espacios para que los visitantes puedan tomar un descanso y mucho menos sombra para resguardarse del sol.

“En el proyecto que hemos visto, no están marcadas bancas, sin embargo, creo que, sí debe de haber y si no las hay, será un reclamo para que en su momento se puedan tomar acciones que permitan que estos espacios puedan ser no solamente caminado, sino para que la gente pueda sentar a apreciar”, precisó.

Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

El líder de Artesanos reconoce que la zona del malecón actualmente carece de bancas o asientos para descanso de los visitantes, por lo que la afluencia de personas aumenta una vez que el sol se mete y disminuye el calor.

Durante la administración municipal pasada, la Asociación de Artesanos Fundadores del Malecón sembró algunos árboles sobre la avenida 16 de septiembre, con la finalidad de disminuir el calor y dar un poco de sombra a la zona.

A la petición, se suma la inconformidad de los locatarios por el nuevo diseño de la plaza, que contempla, según Hernández Ramos, mantener encerrados a los locales, y que contará con un horario establecido de apertura y cierre. “A diferencia de cómo estamos en este momento, cada compañero podía abrir y cerrar a la hora que quisieran”, resaltó.

Además de ser autónomos, y de establecer cada locatario su horario de apertura y cierre, las instalaciones de los locales actualmente permiten que los visitantes puedan recorrer cada uno, sin el temor a mojarse en lluvia o del sol sofocante que impera en el puerto de Veracruz.





