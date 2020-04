Artesanos y artistas del Callejón del Diamante piden apoyo para enfrentar contingencia

Xalapa, Ver.- Integrantes del grupo Tlacuatzin de artesanos y artistas del Callejón del Diamante acudió a Palacio Municipal para solicitar apoyos económicos para enfrentar la contingencia que se vive por Covid-19.

Al recordar que viven al día con los ingresos que obtienen por las compras de los visitantes y las personas que pasan por el sitio turístico, señalaron que no cuentan con ahorros para poder sobrellevar la contingencia.

Local En tiempos de coronavirus, este negocio regala pan a quien más lo necesite

Explicaron que se trata de artesanos de piezas de madera, pintura, joyería, cristal, tatuadores, entre otros.

La petición a las autoridades es obtener un apoyo económico, de ser posible uno de los préstamos que se otorgarán para los comerciantes que lo requieran.

"Nosotros no queremos nada regalado, queremos que nos apoyen con algún préstamo que pagaremos, entendemos que las autoridades podrían tener dificultades para apoyarnos, pero nosotros de verdad necesitamos recursos porque vivimos al día, no hubo turismo, no hay paseantes, no hay ingresos", explicaron.