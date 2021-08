Arturo "N" debería estar en la cárcel, pero pactó con Yunes, asegura Gobernador

Al reiterar que durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares sólo se simuló la recuperación de bienes, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez consideró que el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo “N”, debería llevar su proceso judicial en prisión.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que el excolaborador de Javier "N" pactó con el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a través del entonces Fiscal General del Estado, Jorge “N”, para que no existieran acciones penales en su contra modificando la medida cautelar precautoria que todo Juez puede determinar en alegatos que logra el presunto responsable.

Sobre la solicitud que hizo el extitular de Seguridad Pública para que le devuelvan bienes supuestamente incautados por la pasada administración, García Jiménez argumentó que no le decomisaron nada y sólo fue “un teatro” del Gobierno que le precedió.

“Negoció con Yunes, cambiaron la medida cautelar y eso es público, es un audio que se reveló por ahí, donde está negociando con Marcos Even sobre cómo presentar los argumentos de la defensa de Zurita en la Fiscalía, a fin de que logre llevar su caso en libertad”, expuso.

Consideró que se trató de una negociación lastimosa porque hay señalamientos serios en contra del exservidor público; sin embargo, el caso fue presentado con debilidades para que llevara el proceso en libertad.

El titular del Ejecutivo destacó que en Estados Unidos, el gobierno del Estado, lamentablemente, no tiene ni siquiera un alegato en contra de las propiedades que pudieron existir de parte de los Duartistas, “les perdonaron todo, fue toda una simulación”.

“La casa que hicieron pública y que supuestamente era de Duarte resultó ser de la esposa de Zurita y resultó falso, no se tenía nada, nada más les prestaron la llave, por la negociación que tuvieron. Le dijeron: Haz tu show porque ya estaban las elecciones en marcha, monta tu show y no pasa nada, no hay ninguna acción legal formal en Estados Unidos que al Gobierno de Veracruz le dé siquiera indicios de tener recuperadas o en litigio siquiera esas casas, si no lo hizo aquí, mucho menos allá, fue un montaje completo”, opinó.

Puntualizó que incluso la casa de Tlacotalpan no fue recuperada en un litigo, sino que la expropiaron, “esto es la venta forzada de un propietario al Gobierno a través de un pago negociado y ni siquiera fueron para pagarla, la expropiaron, dejaron el pleito ante un Juez y fue este Gobierno el que tuvo que defender esa propiedad”.

A fin de comprobar sus declaraciones, García Jiménez exhibió un audio en el que se escucha hablar supuestamente al abogado de Arturon ”N”, Rodolfo Reus, y a quien fuera fiscal anticorrupción, Marcos “N”.

“Él tiene unas carpetas abiertas, sí (debería estar detenido), Arturo ‘N’ es presunto responsable de algunos delitos, sólo que tiene ahorita la medida cautelar que le otorgaron por el pacto. En el audio se escucha que Arturo estuvo regresando activos que se hicieron públicos por un compromiso con el señor Gobernador. Quedó más claro por qué se modificó la medida precautoria y tiene que llevar su caso en libertad, ahí está pactado y ahí le dicen, en esa conversación, cómo le debe hacer para que lograra eso, ¿Quién era el Fiscal en ese entonces? Jorge ‘N’”, agregó.