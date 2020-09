Arzobispo de Xalapa critica actuar del Gobierno, se quieren callar voces y se ha desatendido la pandemia, dice

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, criticó el actuar de los Gobiernos federal y estatal al asegurar que se quieren callar las voces de quienes piensan diferente, además de las pocas acciones que se han hecho en torno a la pandemia que se vive por Covid-19.

En la homilía dominical, cuestionó la falta de recursos implementados para la compra de materiales y apoyo técnico a los médicos que se encuentran atendiendo a los pacientes que han resultado positivos a este virus.

Consideró que ante la falta de apoyo al personal médico en la capital veracruzana han perdido la vida cinco doctores y algunas enfermeras, lo que demuestra que los recursos no son implementados como se debe.

“Así como nos ha afectado la pandemia y vemos los pocos recursos que se han destinado a este tipo de apoyos, cuando uno sabe que los médicos, las enfermeras tienen que comprarse su propio equipo para tratar a pacientes de Covid. Se nos han muerto en Xalapa cinco médicos y varias enfermeras, entonces uno se pregunta cómo está el presupuesto de Salud, todo lo que pagamos de impuestos por qué no se utiliza para lo que se debe utilizar y sí para otras cosas que no son necesarias y mucho menos indispensables”, dijo.

Reyes Larios pidió a los feligreses estar más despiertos porque en ocasiones “nos pasamos de pasivos y vemos las cosas, pero no nos gusta agarrar el toro por los cuernos”

Recordó que la libertad de expresión es un derecho básico constitucional, ya que cada persona puede decir lo que piensa, pero “a veces nosotros vemos que esto no se quiere respetar”.

Destacó los hechos registrados el día de ayer en la Ciudad de México, cuando integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) intentaban llegar al Zócalo capitalino para realizar un mitin y fueron detenidos por policías.

“A mí me llama la atención porque aquí en Xalapa y en México hemos tenido manifestaciones agresivas, llamadas vandálicas de muchachos y muchachas que han pasado destruyendo comercios, iglesias, edificios públicos y todo lo que encuentran en su camino, sobre todo cristales”, expuso.

Hizo mención a la manifestación realizada en la capital veracruzana el pasado 8 de junio cuando un grupo de encapuchados que portaba martillos, palos y botes de aerosol vandalizaron comercios, edificios religiosos y bancos, como medio de protesta contra la Policía Estatal.

“Nosotros tuvimos en Xalapa esas agresiones y en esas ocasiones lo policías no hicieron absolutamente nada, estaban encerrados en su cuartel y otros los acompañaban como flanqueando esta manifestación, uno no entiende como a estos chamacos que no tienen oficio, ni beneficio destruyen y después nadie es responsable, esa vez ni siquiera el Gobierno puso una denuncia y ahora que son ciudadanos que van de manera pacífica mandan a la Policía para que los detenga y agreda, no hay piso parejo”, opinó.

Aseguró que desde hace varios años no se quiere respetar la libertad de expresión, por lo que en la entidad han sido asesinados en los últimos meses tres periodistas.

“Veracruz es uno de los estados en donde más se agrede, pueden ser ciudadanos comunes, puede ser la delincuencia, lo que sea, pero se trata de callar esas voces porque son incómodas y lo mismo no se quiere escuchar cuando personas inteligentes que respaldan sus argumentos, como los desplegados de los intelectuales, a los que se les minimiza o descalifica, cuando lo que dicen está apegado a la verdad”, comentó.

Y agregó: Dios nos ilumine porque son tiempos en los que los derechos humanos son bastante agredidos, tal y como el derecho a la vida, sabemos lo que esto implica desde el vientre materno hasta el final de la vida en la vejez, también tenemos agresiones en otros campos, por eso debemos estar atentos a otros campos sociales que nos afectan a todos. El señor nos ilumine, nos haga tener una mejor sociedad y un mejor Gobierno.