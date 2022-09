Arzobispo de Xalapa critica a “falsos líderes populistas”

Xalapa, Ver.-El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong critica la presencia de falsos líderes que ofrecen soluciones inmediatas, fáciles y engañosas a la sociedad, haciendo sentir a la gente que necesita alguna certeza.

Durante la homilía de este domingo desde la Catedral Metropolitana de Xalapa expone que en el evangelio de San Lucas presenta nuevamente a Jesús caminando a Jerusalén, quien no tuvo miedo a no ser popular, ni fue esclavo del populismo.

Te puede interesar: Arzobispo de Xalapa pide orar por estudiantes que iniciarán clases

“San Lucas nos presenta de nuevo a Jesús caminando a Jerusalén y con una gran muchedumbre y cuando tiene toda la muchedumbre, contrario a lo que hacen ciertos falsos líderes, algunos les llaman populistas, en vez de seguir haciendo milagros, estar ofreciendo soluciones inmediatas, fáciles y engañosas".

Local Nuevo ciclo escolar debe lograr un verdadero desarrollo educativo: Arzobispo de Xalapa

Añade; "como dicen hoy, cuentos, programas, hacerle sentir a la gente que necesita, que necesita algo: alguna seguridad, certeza, ofrece cosas que son mentiras. Jesús cuando tiene esa muchedumbre, no teme no ser popular, no es esclavo del populismo sino él es la verdad y comunica la verdad”.

Recuerda además que Jesús preguntó entre la muchedumbre, quién quería ser su discípulo y explica que, para lograrlo, se le tiene que preferirlo a él por sobre todas las cosas.

Asimismo, aplaude la beatificación de Juan Pablo Primero, por parte del Papa Francisco, lo que es muestra de que nuestra generación es bendecida por Dios pese a las situaciones difíciles y oscuras de los últimos años.

“A pesar de las situaciones gravísimas, difíciles y oscuras de los últimos años y décadas, Dios nos ha regalado Papas santos, Papas que, con su personalidad, su vida, su testimonio, nos han dado certeza y seguridad a todos, no solo a los católicos, sino a toda la humanidad que es posible vivir como Jesús, se discípulo de Jesús y vivir la santidad”.

¿Cuál fue el llamado que hizo el arzobispo de Xalapa a los feligreses?

Patrón Wong llamó a la feligresía católica a seguir a Jesús por sobre todas las cosas y dejar a un lado esa mentalidad de entregarse a medias en cualquier proyecto.

Te puede interesar: Católicos pedirán por las víctimas de extorsión

“Se debe tener una cultura que, aunque haya una dificultad, tomamos la decisión de seguir viviendo, hay gente que no le gusta, la cruz no solo es dolor, mal, es la decisión de vivir en amor valiente, no traicionando o siendo cobardes, amando, entregando todo, necesitamos sacerdotes que entreguen todo, para quien vive a cruz vive el dolor, sacrificios, sufrimiento, pero desde el corazón”.