Familias llegan a Catedral a orar por sus desaparecidos; arzobispo pide cese a la violencia

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong afirma que la oración y eucaristías de este domingo no solo fueron para que cese la violencia sino también porque acabe la impunidad en el estado y el país.

Este día, la Arquidiócesis de Xalapa se sumó a todas las eucaristías que se celebraron en México, en todas las parroquias y comunidades para orar por las personas desaparecidas.

Te puede interesar: Abuelos forjan ilusiones en los pequeños; ¿qué más dijo el Arzobispo Patrón Wong?

Por ello, familias llevaron lonas con las fotografías de sus seres queridos no localizados a la Catedral Metropolitana de Xalapa con mensajes como “No sé cuántos días me falten por vivir para reencontrarme contigo hijo/a mío. Hasta encontrarles”.

Local Iglesia orará por personas desaparecidas y víctimas de la violencia

El prelado externó que la iglesia se une en solidaridad con la oración al dolor y sufrimiento de miles de familias y pidió porque cesen esas formas de violencia y sufrimiento que no son queridas por Dios.

“Aquí en Catedral como en todas nuestras parroquias, hemos traídos fotografías de hermanos y hermanas nuestras, muchos de ellos jóvenes muy jóvenes que han sufrido violencia, pero también han desaparecido y nos unimos al dolor y al sufrimiento de miles y miles de familias mexicanas que están orando, buscando a sus hijos, hijas, nietos o nietas o a veces al propio papá o mamá y que también sufren por la injusticia y la impunidad”.

¿Por qué el Arzobispo de Xalapa dijo que es importante rezar para frenar la violencia?

En la homilía dominical Patrón Wong señala que la oración de hoy es porque las familias, la patria y relaciones sociales se han roto y que se debe decir no a las narrativas de que somos enemigos.

“Porque no somos capaces, no hemos podido orar y relacionarnos como hermanos y hermanas del mismo padre y por eso, orando y viviendo como hermanas y hermanos nosotros decimos no, nunca, jamás a esas narrativas, a esas historias cotidianas que nos quieren lanzar de que somos enemigos los unos contra los otros, donde lo único que hacen es recalcar diferencias entre los mexicanos para que no vivamos teniendo un padre nuestro, para que no vivamos como hermanos, sino siempre peleándonos, creando conflictos, rivalidades y violencia”.

Agrega que cuando los católicos oran, dicen no a aquellos que siempre están hablando de que la solución es la violencia y estar unos contra otros, “un tipo de revanchas de unos contra otros, no, nosotros pensamos que podemos vivir la vida de Dios, podemos perdonarnos, por eso las jornadas que estamos viviendo en la iglesia de reconciliación, perdón y pasar página y no estar simplemente y produciendo más violencia, odio o rencor”.

Remarca que el reino de Dios es de paz, armonía, respeto a las personas, las leyes y las familias, dado que, con injusticias, impunidad y echar siempre la culpa a otros y al pasado, no se puede construir un México en paz.

Te puede interesar: Realizarán Rosario por la Paz en la Catedral de Xalapa; los detalles

“Por eso todos los católicos nos unimos orando y desde la oración crece nuestro compromiso para que todos los mexicanos, como nos ha enseñado la virgen de Guadalupe, podamos decir Padre Nuestro, somos hermanos y hermanas, una misma patria, un mismo hogar y también hemos aprendido a través de Jesús y de su oración que lo que nos toca a los mexicanos es construir el reino de Dios en todas las estructuras de la vida social, económica, política, cultura y en toda la vida”.