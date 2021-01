Arzobispo llama a la población a cuidarse; los hospitales están saturados, dice

Xalapa, Ver.- El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios exhortó a la población a seguirse cuidando al recordar que la pandemia no se ha acabado y los hospitales nuevamente están saturados.

“La pandemia no ha bajado para nada aquí en México, tenemos mucha mortandad y tenemos otra vez los hospitales saturados y el personal sanitario, los médicos, las enfermeras y todos los que trabajan en hospitales no tienen a veces los equipos adecuados y suficientes para poder no contagiarse ante esa situación”, dijo.

Al término de la eucaristía de este domingo, refirió que el personal médico han sido los héroes y además “los mártires” de esta pandemia además de sus familiares a quienes también pidió cuidarse de tener un enfermo de Covid-19.

“Protéjanse, se trata de expresar el amor a través de esta protección, para todos, es lo que más podemos realizar. Hay muchos que están en sus casas y los felicitamos y esperamos que la familia responda bien con los medicamentos y todo lo que sea necesario, seguimos en esta situación y hay que pedirle al señor que esta pandemia vaya terminando, pero todavía para un poquito largo”, añadió.

Asimismo, agradeció a quienes en tiempo de pandemia han brindado a ayuda a los más necesitados a través de Cáritas y la pastoral social de los distintos grupos de la iglesia.

También dio su bendición a los alumnos, maestros y padres de familia, que en este momento juegan un papel importante, con el inicio de las clases virtuales este lunes.

“A sus papás que hoy juegan un papel muy importante y que son los principales educadores, educadoras de sus hijos, de sus hijas, y a todos los maestros y maestras que hacen mucho esfuerzo para que ya sea de manera presencial cuando sea posible y sino a través de las plataformas y redes sociales van haciendo esta educación a todos los alumnos”, abundó.