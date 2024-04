Asaltos y agresiones por la madrugada hacen que taxistas dejen de trabajar

Veracruz, Ver.- Debido al problema de inseguridad que aqueja al sector taxista, en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río ya no quieren trabajar conductores de noche-madrugada, admitió el director de la agrupación de Taxis GL, Guillermo Larios Barrios.

Platica que debido a que los asaltos persisten en esta zona metropolitana, la mayoría de los trabajadores del volante ha optado por laborar durante el día.

“Nos preocupa el hecho de que haya inseguridad por las noches y por eso ustedes si se dan cuenta y salen de madrugada, no hay taxis, nadie quiere trabajar de noche por el tema de inseguridad y no es que nosotros lo digamos, son los mismos compañeros que dicen yo no me arriesgo y trabajo solo de día”.

Menciona que en el caso de su agrupación no han tenido reporte de robo o agresiones en contra de sus conductores en este año, ya que trabajan por línea telefónica y aplicación y dan servicio sólo a clientes frecuentes.

Sin embargo, el resto de los conductores independientes que han intentado trabajar en esos turnos han sido los más susceptibles a sufrir asaltos o agresiones por amantes de lo ajeno.

El líder de una de las agrupaciones de taxistas que opera en la zona conurbada, dice saber que por fortuna en los primeros meses del año no ha habido decesos de conductores, ni robo de unidades, sólo asaltos.

“No tengo la cuenta porque no llevamos eso, lo remitimos a la autoridad competente, nosotros lo que hacemos es asistirlos en caso de que sea necesario y bueno en el caso de los compañeros que conozco irán como tres a cuatro casos en este año”, reporta.

Hace algunos años, sólo eran algunas zonas las consideradas como foco rojo para circular sobre todo de noche-madrugada, sin embargo en la actualidad, ya cualquier punto de la conurbación como la periferia se ha vuelto riesgoso para los trabajadores del volante.

“Ya es toda la ciudad, en la noche ya toda la conurbación y principalmente las zonas aledañas, por eso es que los compañeros ya no salen a trabajar”.

Si bien es cierto que hay patrullaje por parte de las autoridades de Seguridad Pública, asegura que es insuficiente, por lo que hace un llamado a mejorar los rondines en las colonias.