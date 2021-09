Asegura Gobernador que manifestación de El Castillo tuvo fines político-partidistas

Al justificar el uso de elementos antimotines para retirar a los manifestantes de los pobladores de la congregación El Castillo que pedían la reparación de un puente dañado, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseveró dicho movimiento tuvo intereses político-partidistas.

El día de ayer pobladores de El Castillo se manifestaron para solicitar la reparación de un puente que se cayó y provocó un socavón; sin embargo, fueron retirados por elementos de antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes usaron gas lacrimógeno, armas y toletes para dispersarlos. Por los hechos hubo tres detenidos, entre ellos el representante de la Comisión de Agua Ejidal de El Castillo, Lucio “N”.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que los pobladores tuvieron una “actitud agresiva e irracional” en la protesta, además de que fueron movidos por intereses políticos.

“Yo me comuniqué con el alcalde y le pedí que atendiera, me dijo que ya estaba ahí su gente y me mandó fotos. Estaban en una actitud agresiva e irracional, no se puede parar el resto de la población por una actitud de ese tipo”, dijo

Refirió que al frente de la manifestación había un excandidato a diputado local (Lucio “N”), quien fue detenido porque se mostró reacio a negociar y tampoco permitió que se le explicara que la obra se realizará posteriormente.

“Había detrás el interés político-partidista de cierto personaje, cuando se les quiso atender empezaron a apedrear, véanlos, no es población, no es pueblo, desde aquí expliqué que había un proceso, pero lleva un tiempo, lo queremos hacer bien para que después no nos digan que hay asignaciones directas en una obra pública”, expuso.

Mencionó que la licitación se publicó hace diez días, “no hay que ser irracional, el proceso lleva 40 días, pero vamos como al día diez, ahí está la cuestión, no se informa, se confirma que la intención era partidista”.