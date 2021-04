Asegura Gobernador que no ha violado veda electoral

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que no ha violado la ley electoral porque no ha hecho promociones o inauguraciones de obra.

En conferencia de prensa defendió las publicaciones que ha realizado en sus redes sociales oficiales, al aseverar que se trata de supervisiones de obras, las cuales no se encuentran contempladas como parte de la veda electoral.

“Lo que yo he informado es que tengo primero la obligación de transparentar las acciones del Gobierno, no me exenta la ley, ni la veda a hacerlo. No estoy entregando ninguna obra, eso que quede claro, en ningún lado he hecho entregas de obras y no voy a hacer ninguna inauguración por lo mismo”, dijo.

Refirió que dichas supervisiones las ha realizado con el titular de la Secretario de Infraestructura y Obra Pública, Elio Hernández Gutiérrez, a fin de evitar que los proyectos queden inconclusos o no se realicen conforme a lo establecido en los contratos de licitación.

“Lo que estamos haciendo y le pedí al Secretario de Infraestructura y Obra Pública es que continuáramos generando el historial del cumplimiento de las empresas con las especificaciones con las que se licitó cierta obra, lo cual es importante porque toda obra que no cumpla con las características le crea un historial a la empresa que le va a impedir competir en la siguiente licitación”, expuso.

Puntualizó que la revisión de obras se realiza, dado el historial que se tiene de construcciones incompletas y obras fantasmas, “ahora que llegamos se echan la bolita, la empresa dice que no concluyó porque no se le pagó y se tiene el registro de pago”.

Recordó que existe una supervisión final de cada obra, mediante un instrumento legal con el que la SIOP determina si la construcción fue realizada conforme a lo establecido.

Como ejemplo, manifestó que revisó una obra en Coatzacoalcos, misma que debe ser modificada, “ahí atraviesa un desagüe pluvial que va al mar, el puente que estaba no está incluido en el plan de obra que se adjudicó a la empresa y por tanto no puede cambiarlo, pero es necesario que sea modificado porque la obra que se realizó tiene mejoras para la circulación de unidades que en las condiciones actuales del puente no podrían pasar por su tonelaje”.

“No podemos esperar a que esté todo mal hecho y entonces empezar el pleito legal con la empresa porque eso se lleva hasta un año o más cuando no hay voluntad de la empresa, entonces nos adelantamos, me dan un informe, pero no es lo mismo que yo vaya de forma directa, es una cuestión técnica que se debe informar a la población”, agregó.