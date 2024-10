Gobernador se debería disculpar por declaraciones sobre Víctor Muro: Senador [Video]

Xalapa, Ver.-El senador por Veracruz Manuel Huerta Ladrón de Guevara consideró que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez debería ofrecer la disculpa que se le está solicitando, inmediatamente, tras las declaraciones que dio en conferencia sobre el asesinato del cineasta Víctor Muro.

“Debería de ofrecerla, inmediatamente, sin menoscabo”, respondió el senador al ser cuestionado sobre esta petición.

Y es que la Asociación Mexicana de Gaffer’s y Técnicos Cinematográficos (AMGT), le pidió al mandatario estatal una disculpa pública por las declaraciones que dio tras el asesinato de Víctor Muro del pasado lunes 7 de octubre en la ciudad.

Esta asociación, a través de un boletín expresó que lamentaban las “desafortunadas declaraciones del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez” quien en conferencia del martes 8 de octubre dijo que el asesinato no fue de un cineasta sino de un trabajador de una empresa de iluminación.

“La verdad es que cualquier tragedia de estas, quien sea, debe ser muy sensible, cuando es parte de una comunidad, con este ciudadano tan importante que dan mucho prestigio al país con sus actividades, con lo que realiza, con lo que disfrutamos, todavía debe ser, por la propia sensibilización del trabajo que realiza”, dijo el senador.

En otro tema y cuestionado sobre la posibilidad de que el ex diputado local Juan Javier Gómez Cazarín llegue a encabezar la delegación del Bienestar en Veracruz dijo desconocer el tema, pero resaltó que esta área se ha logrado consolidar e institucionalizar.

“Yo no lo sé, yo no lo puse, yo tengo 13 meses que no tengo nada que ver con el gobierno, a mí me puso en su momento el presidente de la República, fue público y notorio, contra la opinión de muchos y muchas. Cumplimos nuestra misión, creo que logramos institucionalizar a los servidores de la nación en una práctica que nadie va a poder mover, también hay que decirlo sinceramente, todas las estructuras de nacional y de otros nadie los va a poder cambiar”.

En ese sentido dijo que quien esté al frente de la delegación debe ser alguien “de mucho trabajo, mucho amor al pueblo y muy honesto”.

Reforma al Poder Judicial

Huerta Ladrón de Guevara agregó que la parte central de las reformas constitucionales van “viento en popa” pues se logró la primera tómbola que puso para Veracruz 20 plazas para magistraturas y 22 jueces federales que se irían a elección.

“Sin contar los de Coatzacoalcos que van en otro circuito que va hacia Villa Hermosa, hacia Tabasco, estas son las plazas que están a disposición, ya todas las demás están vistas, no nada más fue Veracruz, es todo el país, la mitad de las posiciones nacionales son las que ya entraron en esta tómbola y ya se decidió y este número corresponde a los circuitos y distritos judiciales”.

Explicó que a partir de que se publique la convocatoria que será el 16 de octubre, empezarán a poder inscribirse los interesados que se pondrá al análisis de los integrantes del Comité de Evaluación.

“Y tenemos el tiempo suficiente ya, a partir del 16 de octubre para que se esté en condiciones de dar continuidad a todo este proceso que culminará el primer domingo de junio con la elección en su parte nodal donde ya el ciudadano irá a decir sobre estos ministros, magistrados y jueces en esta primera ronda y los que no quedaron en esta por suerte estarán en el 27 en otro proceso electoral que irá de la mano con el proceso electoral federal y para entonces estaremos renovando el cien por ciento de los magistrados y jueces”.