Asesinato de Jacinto Romero no quedará impune: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se revisará a fondo el mecanismo de protección a periodistas y que el asesinato del comunicador Jacinto Romero Flores, no quedará impune.

"Lo voy a proponer a Alejandro Encinas que se haga una revisión sobre el mecanismo de protección a periodistas, porque en efecto, es algo que ya venía y nosotros lo hemos continuado pero a lo mejor no es lo más eficaz, lo más conveniente", dijo.

Romero Flores fue asesinado por personas armadas que le dispararon cuando circulaba sobre el bulevar Reforma, en la unidad habitacional Potrerito, del municipio de Ixtaczoquitlán.

Al ser cuestionado sobre lo ocurrido en el estado de Veracruz y otras partes del país en contra del gremio, señaló que se revisará a fondo el mecanismo al tiempo que lamentó los asesinatos a periodistas y expresó su apoyo a los comunicadores.

"Decirle a los periodistas que cuentan con nuestro apoyo, nuestro respaldo y que no aceptamos autoritarismos de ninguna autoridad, de nadie, y tampoco de la delincuencia organizada".

Remarcó que en cualquier caso, si se comete un delito se va a buscar por todos los medios que no haya impunidad.

Así, recordó el caso del joven José Eduardo Ravelo que perdió la vida luego de que presuntamente fuera agredido y abusado por policías de Mérida Yucatán mismo que, señaló, es un crimen de odio.

#ConferenciaPresidente | Viernes 20 de agosto de 2021 https://t.co/ERgBrpmdni — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 20, 2021

"Y no se va a permitir, y no es nada más una actitud de los policías, no solo el que ejecuta sino el que tolera ese tipo de atrocidades, hoy volví en la mañana a tratar el caso, se tiene que ir a fondo y castigar a los responsables, en general, para periodistas, dirigentes sociales, y para todos los ciudadanos, protección", abundó.