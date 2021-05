Así comenzó la pelea por las alcaldías veracruzanas

Xalapa, Ver.- El candidato a la alcaldía de Xalapa por Morena, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que se opondrá "en todos los sentidos" al paso de un gasoducto por la ciudad porque no permitirá que se ponga en riesgo a la población.

"Cuando fui diputado local, en la tribuna me opuse y estuve criticando el tema, incluso en la permanente tuve que declarar que por ahí me mandaron un mensaje no agradable pero le damos el frente, de eso se trata la política y si es correr riesgos por Xalapa lo voy a hacer, aquí no venimos a jugar”, dijo.

Explicó que como estaba planteado el proyecto, sería muy riesgoso para la población por lo que se opondrán, “ellos se van a defender pero vamos a tomar el toro por los cuernos y lo vamos a hacer juntos".

Agregó que Xalapa no es un botín de un grupo de familia, sino que una ciudad que debe ser de todas y todos donde se pueda hacer obra pública, donde haya alegría y bienestar.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Remarcó que su campaña será sin críticas innecesarias sino de propuestas, en paz y sin ofensas, pues ese es el estilo que ha manejado siempre.

“El proyecto es muy sencillo, abrir las puertas del ayuntamiento, atender a la sociedad, atender con mucha probidad los recursos públicos para hacer más obras y resolver los problemas, asumir el reto que será estar al frente de esta administración municipal, de la ciudad que todos queremos y merecemos”, dijo.

Expuso que ésta debe ser una ciudad que tenga oportunidades para todos, con seguridad, con empleo, obra pública y atender con el mejor equipo posible la administración pública.

“Xalapa es ejemplo de unidad, tenemos diferentes pensamientos de Morena, que hoy están presentes y hoy salimos juntos porque primero es la ciudad, no son las ambiciones personales de Ahued, ni de nadie, de ni de grupos, por eso estamos aquí contentos”, abundó.

David Velasco Chedraui

Xalapa, Ver.- En el primer minuto del martes 4 de mayo, el candidato por la Alianza “Veracruz ¡Va!” a la Presidencia Municipal de Xalapa, David Velasco Chedraui, inició su campaña.

El candidato estuvo acompañado por Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés; y la candidata de la coalición Veracruz Va a la Diputación Local por el Distrito 11, Lilian del Carmen Cerecedo Beaumont.

Durante el evento de inauguración de su casa de campaña, el candidato señaló que está convencido de que la capital veracruzana necesita un cambio y “eso creo que es algo muy importante para los xalapeños. No hay más que darse cuenta cómo estamos ahora y cómo estábamos antes. Creo que hay una gran diferencia”.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Refirió que entre sus compromisos está el incrementar el empleo, que es una de las grandes necesidades que tiene Xalapa; combatir la inseguridad que ha venido creciendo, e impulsar la apertura de nuevos negocios, para que Xalapa sea más productiva.

Velasco Chedraui indicó que buscará que la capital veracruzana se vuelva una ciudad inteligente. “Esto significa digitalizar todos los documentos y todas las operaciones del ayuntamiento, para que la gente no tenga que sufrir para realizar sus trámites y pueda hacerlos simplemente desde una computadora, sin necesidad de salir de casa”, aclaró.

David Velasco expresó su confianza en la experiencia del equipo de campaña y en el trabajo que realizan los tres partidos que integran la Alianza, PAN, PRI y PRD. Esto es un gran logro que no se había dado y ahora entre todos tenemos la oportunidad de cambiar Xalapa.

Finalmente, el candidato invitó a todas las personas que estén interesadas en sumarse a esta propuesta por el bienestar de la ciudad a acercarse a su casa de campaña, ubicada en la calle 20 de Noviembre número 38, muy cerca de la Avenida Xalapa, en donde se estará atendiendo a la población.

Ricardo Exsome Zapata

Veracruz, Ver.- Al arrancar campaña, el candidato a la presidencia municipal de Veracruz por Morena, Ricardo Exsome Zapata dio a conocer que ya revisa las concesiones de los parquímetros y del agua potable, luego de recordar que son los temas que más aquejan a la población porteña y por lo cual buscará dar solución.

“En el tema del agua ya estamos revisando la concesión del Grupo Más y hay muchos elementos que no cumplen y que podrían hacer que se revocara la concesión”.

En rueda de prensa manifestó que es responsabilidad del alcalde exigir a la empresa concesionaria que otorgue un buen servicio y no de los usuarios como ha ocurrido.

Ricardo Exsome Zapata, candidato a la presidencia municipal de Veracruz por Morena/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

La realidad es que hay meterse en un pleito porque los contratos tanto del agua como de los parquímetros se diseñaron de manera amañada, de tal manera que retirar las concesiones implicaría al municipio pagos millonarios, sin embargo la buena noticia que en el caso del tema del agua hay posibilidades de acción, aseguró Exsome Zapata.

“Lo que si estoy seguro es que hay corrupción de por medio. La realidad es que el tema del agua es un gran negocio para quien lo tiene y quien lo tiene, me atrevo asegurarlo, es Odebrech, que a nivel internacional tiene escándalos de corrupción en todo el mundo. No estamos hablando de una empresa decente, estamos hablando de una empresa deleznable, entonces hay elementos suficientes para quitársela pero hace falta voluntad”, aseguró.

Una alternativa, dijo el diputado federal con licencia, sería aplicar una requisa porque meterse en el tema de una revocación podría convertirse en un litigio de mucho tiempo.

Por cuanto se refiere al tema de los parquímetros, Exsome Zapata aseguró que no quitaría la concesión a la actual empresa que los opera, sin embargo no la renovaría, luego de que en noviembre de 2022 concluye.

“Los parquímetros han resuelto un problema porque generan disponibilidad de espacios, pero ha habido un abuso en la manera en que realmente ejecutan, te sancionan y te secuestran tu vehículo. Yo no les renovaría el contrato. En el caso de que subsistieran el dinero debería ser un ingreso para el ayuntamiento y no que ellos se llevan muchísimo dinero y ese dinero se utilizaría para la renovación del Centro Histórico”, concluyó el candidato morenista.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa

Miguel Ángel Yunes Márquez

Veracruz, Ver.- Miguel Ángel Yunes Márquez anunció la madrugada del martes que recibió del Organismo Público Local Electoral (OPLE) la confirmación definitiva de que su candidatura a la alcaldía de Veracruz "cumple todos los requisitos de ley", por lo que inició su campaña.

Yunes Márquez, abanderado de la alianza Veracruz Va, que conforman el PAN,PRI y el PRD, expresó que agradece el respaldo de los porteños a su proyecto político, del cual dijo que es de la gente.

Se había dicho que Miguel Yunes Márquez no cumplía con el requisito de residencia en el municipio de Veracruz, pero ayer, según expuso, el OPLE le dio el registro a su candidatura.

Miguel Yunes Márquez | Foto: Cortesía | @MYunesMarquez

Señaló que recorrerá todo el municipio para convencer a cada mujer y cada hombre de que es la mejor opción para la alcaldía de Veracruz.

Afirmó que "hemos dado resultados, porque sabemos trabajar y porque queremos un Veracruz que tenga seguridad, que tenga empleo, que tenga mejor infraestructura, que la gente viva mejor”.

“Vamos a hacer las cosas bien, seguirá este camino de progreso que ya empezó en Veracruz y le daremos continuidad porque estoy seguro que es lo que la gente quiere y necesita, agregó.

Miguel Yunes Márquez ya fue alcalde de Boca del Río y diputado local.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa

Campañas en Orizaba

Con trasmisiones en Facebook, Twiter e Instagram, marchas por las calles, ruedas de prensa y visitas a las colonias populares de la ciudad comenzaron las campañas políticas de los candidatos a la presidencia municipal de Orizaba. Ofrecen y proponen, unos de forma austera, otros mostrando recursos; así arrancaron las actividades de los abanderados de los partidos políticos que de manera independiente o en coalición buscan quedar en la preferencia de la población.

Banderas, gorras, camisetas y hasta cubrebocas con el nombre del partido distribuyen a los ciudadanos. Juan Manuel Diez Francos, abanderado de la coalición PRI, PAN y PRD, comenzó su campaña con una entrevista radiofónica y posteriormente junto a quienes le acompañan en su planilla recorrió casa por casa en la colonia Barrio Nuevo.

A su paso la gente lo reconoció como el alcalde, que ya en dos ocasiones los gobernó. El reducido equipo de logística que lo acompaña escucha también las inquietudes de la población y anota los planteamientos que le hacen para mejorar su ciudad. Su mayor propuesta es la generación de empleos, bien pagados, para jóvenes emprendedores a través de Casa Vegas que será fuente de empleo para más de 3 mil familias.

Juan Manuel Diez Francos, abanderado de la coalición PRI, PAN y PRD comenzó su campaña / Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Víctor Castelán Crivelli, de la alianza Morena, PT, Verde Ecologista, resaltó que su campaña será propositiva, sin denostaciones e impulsará la justicia social, pues la población quiere que vivir en esta ciudad no cueste caro. Dijo que su propuesta es que Orizaba sea una ciudad segura, cómoda y económica para vivir, para trabajar el invertir. Él junto a su equipo de trabajo y simpatizantes recorrió las principales calles de la ciudad presentando sus propuestas a la población.

Víctor Castelán Crivelli, de la alianza Morena, PT, Verde Ecologista / Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Jorge Marín Barragán, candidato por Movimiento Ciudadano, comenzó su campaña con un mensaje a través de sus redes sociales. Destaca que en este mes recorrerá casa por casa toda la ciudad presentando a los orizabeños su propuesta para mantener lo que funciona y cambiar lo que lastima a la gente. Su propósito que el rostro de Orizaba sea eficaz, humano y solidario, dijo y resaltó que todo es posible cuando el pueblo se decide.

Ada Marcela González Rodríguez, candidata del Partido Unidad Ciudadana, a través de sus redes sociales dio a conocer su trayectoria como gestora social, que ha realizado desde hace 15 años. Explicó que a lo largo de su caminar en el área de la ayuda social se ha dado cuenta de que muchas cosas injustas no se pueden evitar, pero otras sí; como la atención que requieren las personas con discapacidad, dar a los menores de escasos recursos todo lo que necesita para tener una vida plena.

Foto: Cortesía | Ada Marcela González

Resaltó que no es posible hacer obras públicas sin importar que adultos de la tercera edad, niños y madres solas vivan en la pobreza y subrayó que sociedad y gobierno deben juntos, generar las condiciones para que toda la población se desarrolle en igualdad de posibilidades.

Aunque el arranque de campañas fue este día, otros candidatos al parecer prefirieron iniciar su proselitismo de manera más sencilla o austera pues no dieron a conocer detalle de sus actividades.

Con información de Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba

Campañas en Córdoba

Córdoba, Ver.- Con marchas, caminatas, cabalgatas y caravanas vehiculares, candidatos de los diferentes partidos políticos que buscan la presidencia municipal de Córdoba, iniciaron sus 30 días de campaña política y fue la madrugada de este martes, cuando iniciaron actividades en diversos puntos de la ciudad de Córdoba.

En compañía de simpatizantes y militantes de sus partidos, la avenida 1, el Parque 21 de Mayo, el Mercado Revolución entre otros escenarios fueron los que los candidatos a la presidencia municipal emplearon para arrancar sus campañas.

Guillermo Rivas Díaz, candidato por la coalición Va por México, conformada por Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) esta mañana inauguró su casa de campaña y en rueda de prensa mencionó que trae 6 ejes con los cuales buscará traer nuevamente a Córdoba como una ciudad importante para el estado, desarrollo económico y piso parejo para todos, proyectos de seguridad, de cultura y turismo, de universidades y deportes, así como la innovación tecnológica y una agenda verde son las propuestas que dará a conocer a cada uno de los cordobeses.

Fotos: @Guillermo Rivas

Son 30 días de campaña política y el candidato por la coalición Va por México dijo que estará caminando todos los días por las calles, colonias y fraccionamientos de la ciudad, además de que hará uso de las redes sociales como una plataforma para impulsar sus ejes de apoyo a la ciudad, “queremos llegar a todos lados y hacerlos conscientes de que nos estamos jugando el futuro”.

Recalcó la importancia de la ciudad en la historia, recordando los Tratados de Córdoba, la consumación de la Independencia de México y eso debe de resaltarse, “mi proyecto tiene cabida para todos, seremos un gobierno de puertas abiertas, si me piden una cita se les dará, los oiré, nos hace falta unirnos y ver por el futuro de la ciudad”.

Por su parte, Tomás López Landero, candidato por el Partido Movimiento Ciudadano (MC) inició su campaña en el Mercado Revolución y dijo no existen las condiciones idóneas y sanitarias para que las cordobesas compren su mandado, por ello tendrá en sus proyectos a la gente del zoco que vio con buenos ojos que un candidato llegará hasta las inmediaciones.

Tomas López Landero candidato de Movimiento Ciudadano / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

El candidato, en su reunión con la prensa para dar a conocer sus proyectos, declaró ser enemigo de los comodatos, pues no se tiene un objetivo para administrar lo que corresponde a un gobierno municipal.

La falta de agua potable para la ciudadanía, expresó que es un problema y aunque se pague el servicio, existen rezagos, "no son obras de relumbrón, el dinero va donde se necesita aunque no se vea, a estas alturas de la vida no puede ser igual la necesidad que en años pasados, es problema no sólo de esta administración sino de anteriores".

Temas como la seguridad mencionó su labor será ir por ejes; la educación, salud, madres solteras y las guarderías son otros aspectos que trae en mente.

Por otro lado, el candidato Juan Martínez Flores, por la coalición Juntos Haremos Historia que está conformada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Renovación Nacional (Morena)expresó que tiene un trabajo fuerte y su trabajo a la candidatura es una solicitud de los cordobeses.

Juan Martínez Flores candidato de la coalición Juntos Haremos Historia / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Cuestionado sobre las problemáticas que se dieron respecto a las encuestas internas del partido, pide a la militancia exista unidad y apoyo, “pido la participación y presencia, con madurez política, no es proyecto de Juan Martínez sino de los ciudadanos, son 5 líneas de proyecto, seguridad, salud, educación, infraestructura, campos, los jóvenes, deporte y la cultura".

Mientras tanto Martín García Páez, candidato a la presidencia por el Partido Cardenista dijo sentirse honrado de abanderar el proyecto pues buscará la reconstrucción de la ciudad, “ me siento honrado, traigo un gran equipo de trabajo, vamos a transformar el municipio, en tanto a propuestas y proyectos será la reconstrucción de la ciudad”.

Otros de los candidatos que empezarán sus campañas políticas son, Vicente Montiel Alvarado por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Fernando Mondragón Hernández contiende por el partido Podemos, Jesús Loyo Vera por Todos por Veracruz, Carlos Alberto Olmedo Moreno por el partido Fuerza México, Leticia Márquez Barajas por Unidad Ciudadana y Mauricio Iván Aguirre Marín así como Armando Ramírez Hernández por independientes.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba