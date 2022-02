Así daña el cáncer a veracruzanas; incidencia aún es alta

CÓRDOBA, Ver.- Del total de fallecimientos que ocurren diariamente en México el 25% es debido a algún tipo de cáncer y Veracruz es el cuarto lugar a nivel nacional con más casos de esta enfermedad que avanza lentamente consumiendo internamente a la población sin distinción de edad, pues desde niños, jóvenes y hasta ancianos pueden padecer cáncer sin saberlo, explica la cirujana oncóloga Michelle Cruz Portillo.

Este 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer y es de vital importancia hacer conciencia y recordar que la prevención y detección a tiempo puede salvar vidas; la especialista señala que no siempre el cáncer es sinónimo de muerte, si se detecta a tiempo se puede encontrar un tratamiento o realizar una cirugía para extraer el tumor que salve la vida del paciente.

“El cáncer sí es una enfermedad mortal, pero también es una enfermedad que si se detecta a tiempo se cura, se debe entender que cáncer ya no es igual a muerte. Cáncer si lo trato o lo detecto a tiempo, vivo”, afirma.

La tasa promedio de casos de cáncer en el mundo es de 1124 por cada 100 mil habitantes, casi el 1% de la población tiene esta enfermedad que ha convertido a Veracruz en el cuarto lugar a nivel nacional, en primer lugar está la ciudad de México, siguen Sonora, Chihuahua y el número cuatro es Veracruz antes de los estados del Norte y en la región centro en Córdoba y sus alrededores se ha detectado que la incidencia es alarmante pues cada día son más personas que padecen algún tipo de cáncer explica la cirujana oncóloga.

“Es altísima la incidencia de cáncer en nuestro estado y aquí en la región, en Córdoba, se ve mucho, recibo muchos pacientes a nivel privado e institucional de la zona cañera, Cosamaloapan, Cosolapa, Tierra Blanca y hay mucha incidencia en estos lugares es una tasa elevada”, confirma Cruz Portillo.

QUÉ ES Y SÍNTOMAS DE ALARMA

El cáncer es un conjunto de enfermedades, es la transformación de una célula, una reproducción anormal y desordenada de las células. Normalmente las células se reproducen y tienen un ciclo de reproducción, un tiempo destinado para especializarse en las funciones propias del organismo, sin embargo en el caso del cáncer este proceso presenta una alteración en el material genético acelerando la reproducción de las células.

La alteración de la célula puede ser por algún factor de herencia, ambiental, consumo de tabaco, exposición a radiación, un virus o algún factor externo que provoca un daño en la transmisión del material genético a las hijas de las células causando que estas no se formen de una forma adecuada, son células que tienen una reproducción de manera desordenada, explica la cirujano oncóloga.

Es entonces cuando aceleración en la reproducción de las células lo que da como consecuencia un tumor el cual adquiere la capacidad de invadir al tejido del alrededor y comienza a invadir el organismo provocando la metástasis, esto ocurre a lo largo del tiempo que dura la enfermedad por ello la importancia de la detección a tiempo para poder tratar la enfermedad y llegar a curarla tal y como lo asegura la especialista.

Agrega existen distintos tipos de cáncer y cualquier órgano del cuerpo puede tenerlo, salvo el cerebro y el corazón que son tejidos en los que es más difícil encontrarlo, sin embargo sí puede ocurrir, “el tumor comienza a destruir y a consumir al paciente, está dentro y es como un parásito, absorbe todo, tu sangre, tus nutrientes, por ello es que los enfermos de cáncer bajan mucho de peso y pierden el apetito. Depende del daño que le ha hecho al paciente es el tratamiento que nosotros le aplicamos”, asevera.

Cabe destacar que en etapas tempranas la enfermedad no se tiene ningún tipo de síntoma, solo se detecta por medio de un estudio por ello la importancia de la prevención, cuando los pacientes llegan en etapas avanzadas ya no hay manera de frenar la enfermedad.

“Desgraciadamente no es un problema de este año, no es la pandemia el pretexto, es un problema de muchos años atrás, les da pena ir a que los revisen tanto hombres y mujeres. Vergüenza, creencias y apatía son parte de las razones por las que la población no acude a las campañas de detección y prevención, no les importa su salud”, afirma Michelle Cruz Portillo.

La cirujano oncóloga originaria de Orizaba detalla son 14 años los que ella estudió para poder especializarse en esta profesión que hoy agradece tener la oportunidad de ayudar a quienes padecen, explica decidió estudiar oncología porque cada día está aprendiendo cosas nuevas y afirma esta especialidad es una de las más cercanas al paciente.

“El paciente oncológico es una persona que te hace sentir bien de que lo estas atendiendo, son muy agradecidos, ves que es feliz de ir con el médico por que le ayudas y te preocupas por que mejore, como médico tratas de brindarle una atención más cálida al paciente, por lo mismo de la patología tratas de ser más humano con tu paciente”, expresa la doctora.

El cáncer de mama es el número uno a nivel mundial en muertes de mujeres, principalmente en México, en hombres el cáncer de próstata tiene gran relevancia en nuestro país. Mientras tanto en países como Estados Unidos el cáncer de pulmón es el que lleva la delantera, en Japón y Corea del Sur el cáncer de tubo digestivo y vías biliares hay más casos, explica la especialista.

