Así festejan músicos a su santa, en este día

Boca del Río, Ver.- En Boca del Río la tradición de festejar a Santa Cecilia se mantiene viva gracias a los músicos que celebran a su santa patrona cada año.

Los Mariachi los Caporales asumieron la organización de los festejos en esta ciudad desde hace seis años y este 2021 no será la excepción, pues a pesar de la pandemia de Covid-19 el próximo 22 de noviembre realizarán la peregrinación en su honor.

“Lunita”, líder y representante de la agrupación, relata que la petición que harán los músicos este año será por salud, para que puedan seguir llevando sus espectáculos al público y lo necesario a su familia.

“Este año lo que le pediremos es que nos dé salud para que nosotros sigamos trabajando, para llevarle alegría a nuestro público, para que también nosotros podamos estar con nuestras familias”, cuenta la cantante.

La peregrinación para Santa Cecilia partirá desde la calzada Ejército Mexicano hasta llegar a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Ylang Ylang, ahí se rendirá una misa y posteriormente los músicos que participen ofrecerán una serenata.

Este festejo inició en Boca del Río como una celebración particular que realizan el Mariachi Los Caporales, para darle gracias a su santa patrona por la salud, el trabajo y el don de interpretar la música, pero pronto se sumaron otros músicos de la ciudad y la comunidad de la iglesia.

Sin embargo, se trata de un festejo que se extiende a otras ciudades del país.

Lunita recuerda que cuando se inició en la música en la ciudad de Córdoba este festejo ya se realizaba en grande en el parque central de aquel municipio.

Antes de que se sumara a los festejos en Boca del Río, ella y su agrupación participaban en la serenata que cada año se ofrece en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en el centro de la ciudad de Veracruz.

Los festejos a Santa Cecilia en el puerto también contemplan una peregrinación que parte de la catedral a la iglesia del Cristo del Buen Viaje.

“La celebración de Santa Cecilia es de antaño, cuando yo inicié en el mariachi inicié en Córdoba, allá celebrábamos en el parque, aquí en Veracruz se realizaba una serenata una noche antes y al día siguiente se realizaba una peregrinación de la catedral a la iglesia del Cristo”.

Este año en los festejos que se preparan en Boca del Río se espera la asistencia de otros músicos de la ciudad, mariachis y otras agrupaciones como tríos. La cita será a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta la noche.

“Este año la realizaremos el día 22 de noviembre, regularmente es a las 6:00 de la tarde que empieza la peregrinación, después de esto la música y al final nos quedamos a una serenata que se le brinda a Santa Cecilia”, relata Lunita sobre los festejos este año en Boca del Río.

Para los músicos que integran el Mariachi Los Caporales, se trata de demostrar su fervor y agradecer el don que les dio para tomar música, además de protegerlos durante la pandemia y ayudarlos a librarla.

Y es que sobre el covid-19, Lunita detalla que poco a poco se observa una recuperación económica para los músicos en general, que han visto reactivados eventos y fiestas donde son contratados nuevamente.

Aunque en el caso de su mariachi, reconoce que no todo fue malo durante la pandemia como pudo ser para músicos de otros géneros, pues en las fiestas eran invitados por lo menos para dar serenatas y eso los mantuvo activos.

“Gracias a Dios en nuestro caso hemos visto mejoría en el trabajo, ya se ha reactiva, podemos decir que en un 60 o 70 por ciento ya estamos trabajando, claro que con las medidas sanitarias, porque nos la vimos bastante difícil un año atrás”.

Otra forma en la que buscaron mantenerse activos fue ofreciendo sus servicios en las calles, para ser contratados por las personas para tocar brevemente en cumpleaños, en donde no hubo fiesta con invitados pero sí mariachis.

En el caso de Lunita ella ofreció serenatas virtuales que fueron bien aceptadas por muchas personas, utilizando las tecnologías y plataformas virtuales. Mientras que otros de sus compañeros incursionaron en la venta de productos como cubrebocas y gel antibacterial.

En ambos casos, asegura que se agradece a Dios y Santa Cecilia por haberles permitido librar momentos de dificultad y dar una esperanza para los próximos meses.

“Reinventarse, nosotros como mariachis no necesitamos que se realicen las grandes fiestas para poder tocar, muchas veces nuestros clientes decían que no iban a tener fiestas porque tenían que cuidarse, pero contemplaban en sus celebraciones por lo menos tener al mariachi y era que nos llamaban y tocábamos desde afuera de las casas, en mi caso ofrecí las serenatas virtuales, algunos de mis compañeros buscaron por otro lado, vendiendo cubrebocas, gel antibacterial”.

Festejos no deben pasar desapercibidos: Víctor Arturo Canseco

Veracruz, Ver.- A diferencia de otras ciudades, en el puerto de Veracruz la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos, no se lleva a cabo en medio de grandes festejos, reconoce Víctor Arturo Canseco Campos, director musical del cantante Gustavo Lara.

Sin embargo, el pianista afirma que la mayoría de sus colegas tratan que la fecha no pase desapercibida y cuando es el día (22 de noviembre) se felicitan entre sí y los que son devotos católicos elevan sus plegarias a su santa patrona.

En su caso, este año se sumará a los festejos que un grupo de mariachis organiza para Santa Cecilia, pues reconoce que a diferencia del ambiente en el que más se desenvuelve que es la música pop y de antro, este tipo de agrupaciones son más tradicionales en estos festejos.

Y aunque en los últimos no ha participado en festejos grandes para Santa Cecilia, no es una fiesta que le sea ajena, cuando era joven recuerda que se encontraba afiliado al Sindicato de Filarmónicos y Músicos del Distrito Federal, que realizaban fiestas grandes cada año.

En Veracruz, dice que la falta de las celebraciones se podría deber a la falta de convocatoria por parte de los sindicatos de músicos, que son los que organizan a este gremio.

“En México si tenían esa costumbre, se hacía la celebración, se cantaban mañanitas, pero yo creo que aquí ha faltado un poco que el sindicato de músicos local organice a los músicos, porque es probable que haya organización en mariachis y grupos salseros, en donde tengo amigos, pero lo celebran a un nivel más privado”.

Este año, las oraciones a Santa Cecilia serán para que mejore las condiciones para que tengan más trabajo, o lo que es lo mismo, que se termine la pandemia de Covid-19 que los ha lastimado por 19 meses, dice Víctor Canseco.

“En general lo que veo ahora es que mis compañeros lo que piden es trabajo, ya ahí va implícito que se vaya la pandemia”, relata.

El pianista que también realiza arreglos musicales y acompaña a otros grupos en grabaciones de estudio, lamenta los últimos meses debido a que han sido complicados para los músicos veracruzanos, al igual que de otros estados.

Recuerda que antes de la pandemia de Covid-19 trabajaba entre tres y cuatro días a la semana por diversas contrataciones para ofrecer conciertos en diversos fotos, pero ahora si logra tener empleo cuatro días al mes es un buen promedio.

Junto con la agrupación que acompaña al cantante Gustavo Lara solo ha podido tener una presentación este año, fue en el mes de marzo, y espera que para este mismo mes pueda acompañarlo en otro concierto en Puebla.

Aunque son números desalentadores, el músico ve una reactivación gradual que podría ser un saldo favorable después de tantos meses sin empleo.

“Nos pegó durísimo, ahorita se está reactivando pero te puedo decir que se ha recuperado 30 o 40 por ciento, ha sido lento, gradual, porque con Gustavo Lara es más de presentarnos en foros y luego los foros son cerrado, por ejemplo ahorita no hemos tenido trabajo”.

Durante este tiempo, Víctor Canseco sobrevivió ofreciendo sus servicios como músico de estudio, acompañando a otros grupos que realizaron grabaciones o en contrataciones para arreglos musicales.

Pero otros de sus compañeros no tuvieron la misma suerte, algunos de ellos emprendieron negocios propios, otros más incursionaron en otros oficios, incluido el repartidores de comida en tanto mejoraba la situación.

“En mi caso soy músico de sesión, hago grabaciones para otros grupos, entonces así fue como fui saliendo, haciendo sesiones para otros músicos, grabaciones para otras personas, pero el resto estuvo realizando trabajo como UBER Eats y cosas de ese tipo, otros se volvieron emprendedores, aprendieron a combinarlo y ahora hacen ambas cosas”, revela el músico.

En Perote, ya alistan las compras para festejar a Santa Cecilia

Las guitarras, baterías, los bajos y los teclados, no han dejado de sonar; la pandemia acabó con grupos musicales, pero no con las ganas de seguir haciendo música. En Perote, ya alistan las compras para la fiesta en honor a Santa Cecilia, su santa patrona.

Con la cooperación voluntaria de varios trabajadores de la música, el próximo lunes 22 de noviembre habrá una misa y, más tarde, una comida en la que después se hará el tradicional “palomazo”, con la participación de los grupos que deseen, para celebrarse.

Acostumbran que en la eucaristía cada grupo lleva su imagen de Santa Cecilia, pero ahora además hay una en bulto que los representa a todos y que sale en procesión esa fecha.

Julián García Ramírez, quien se dedica a la música desde hace 40 años, asegura que, aunque la pandemia les arrebató mucho, los músicos nunca dejarán de hacer lo que aman aun cuando varios de ellos han tenido que desempeñar otras actividades para tener o complementar sus ingresos.

“Vamos a iniciar ese día con la misa que es las 12 de la mañana en la Parroquia de San Miguel, de ahí nos vamos en procesión hacia el lugar donde será el convivio que iniciará a las 2 de la tarde, lo primero será la comida que se hace con cooperación de todos los compañeros y después participan todos los grupos que deseen y se pone muy bonito”.

Aunque el año pasado el festejo no se suspendió por la pandemia, la celebración se hizo con poca gente, por lo que se espera que esta vez se haga en grande.

“En este tiempo específicamente como que veo más ánimo, veo que mucha gente se está integrando al evento, están haciendo su cooperación y esperamos que esté todavía mejor”.

Julián reconoce que con la pandemia varios grupos desaparecieron puesto que sus integrantes tuvieron que buscar otras actividades, algunos otros, apenas se están volviendo a activar y reagrupando.

Aun así, espera que participen del festejo integrantes de cerca de 15 grupos además de cantantes solistas y músicos que quizá no estén activos, pero “que son músicos de toda su vida y también participan”.

“Ahora que estamos yendo a visitar a los grupos, nos hemos encontrado como cinco grupos que ya no están, ellos sí participan con su cooperación, pero nos dicen ‘ya no somos grupo, cada quien se dedicó a otras actividades para llevar su vida’ hay un músico que nos platica que Dios siempre nos pone pruebas, pero también nos da las armas para sobrevivir y que no dependamos tanto de un solo un giro como es la música (…) la convivencia que tenemos con los compañeros que visitamos es muy amena porque sacamos cada quien lo que tenemos y veo que hay mucha motivación”.

Para Julián, el Día del Músico es una fecha para valorarse y reconocerse como gremio en un momento en que la competencia y las complicaciones para seguir tocando, aumentan.

“La satisfacción más grande que tenemos es poder darles a los músicos la importancia de ser músicos, llevo organizando este evento cinco años y cada año pretendemos hacerlo mejor”.

Aunque en este momento Julián, que canta y toca el bajo, teclado y guitarra, no tiene un grupo fijo, ha participado en cerca de 15 agrupaciones en todos estos años y ya no imagina su vida sin la música.

“Tenemos otras actividades con las que completamos el gasto familiar, pero yo no me veo retirándome de la música, hasta que Dios quiera y nos permita, vamos a seguir como músicos y quiero agradecer a todos los compañeros su participación tanto económica como anímica, de echarnos porras para que esto salga de mejor manera y seguir con la tradición de organizar nuestro festejo como músicos y dándole gracias a la virgen Santa Cecilia”.

Evaristo dice ser la primer persona en nombrar a su marimba "Santa Cecilia”

Aunque actualmente en el puerto de Veracruz ya hay agrupaciones con el nombre de la patrona de los músicos, en Xalapa, Joaquín Hernández Evaristo dice con orgullo que fue la primera persona en nombrar así a su conjunto, “Marimba Santa Cecilia”.

El 22 de noviembre, Día Internacional del Músico y cuando también se conmemora la muerte de Santa Cecilia, Joaquín Hernández recuerda que fue desde su niñez cuando tuvo acercamiento a la música, al lado de su padre, Epifanio Hernández Ortega, fundador de la “Marimba Mocambo”.

Con 52 años de vida, dice que en su adolescencia y juventud le gustaban géneros y ritmos distintos a los de su papá, por eso a los 17 prefirió integrarse al grupo La Huella, como baterista y para interpretar repertorios que, asegura, le alegraban el alma.

Pasado el tiempo, se interesó por la marimba y empezó a tocar en distintas calles de la capital del estado, para después llamar a otros músicos a unirse. En charla, comparte que ideó no hubiera un número fijo de integrantes.

Trabajar de esta manera le ha permitido ofrecer presentaciones con costos adaptables a distintos presupuestos, dependiendo de qué quiere el cliente. Así, ha tocado solo, con tres, cinco o más músicos, y su objetivo es que quien le pida música, quede satisfecho.

Con 20 años de trayectoria, la “Marimba Santa Cecilia ha tenido actuación en Xalapa, pero también en otros municipios del estado y otras entidades. Un punto importante es que aunque la música favorita de su creador es la tropical, interpreta prácticamente de todo: “Yo toco boleros, instrumental… es un repertorio versátil y diverso”.

Padre de tres hijos, asegura que gracias a la música logró sacarlos adelante: “La música ha sido mi vida, mi fuente de ingresos, mi manera de divertirme, de pasarla bien. Yo tocaré hasta que Dios me llame”, expresa quien tiene fe en Santa Cecilia y le ha tocado “Las Mañanitas” en la Catedral Metropolitana.

Por la pandemia, en 2020 no asistió a mantener viva esta tradición, pero si los protocolos lo permiten, no faltará este día, en el que aprovechará para refrendar su compromiso de alegrarle el alma a la gente.

También se muestra esperanzado en que poco a poco pueda obtener más recursos, pues 2020 fue un año muy difícil para él y todos sus compañeros. Aun en la adversidad, él sonríe y mantiene su optimismo ante la vida.

Para Joaquín Hernández es fundamental hacer lo que le apasiona, y él se dice un enamorado de la música.

A quienes quieran conocerlo, les pide llamen al 2284 21 15 60 o lo visiten en su Facebook Marimba Santa Cecilia.

