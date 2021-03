Así protege la vacuna; sus efectos empiezan a estos días de la aplicación

Xalapa, Ver.-Con el inicio de la vacunación contra Covid-19 para adultos mayores en la capital veracruzana, el ayuntamiento de Xalapa pidió a la población no sentir una falsa sensación de seguridad al recibir la dosis y, con ello, realizar conductas de riesgo.

Recordó a la población que la dosis genera defensas, pero no hace inmune al organismo, por lo que es necesario continuar con las medidas sanitarias para evitar el contagio por coronavirus.

En la información emitida por la administración se indica que una vez aplicada la vacuna, ésta tendrá efecto 14 días después de haber complementado el esquema de vacunación.

Local [Galería] Largas filas en la Normal, pese a llamado de autoridades

“Antes de este periodo la vacuna no te protegerá de forma óptima contra la Covid-19”, se refiere.

Asimismo, se indica que las vacunas dan solamente el estímulo para que el cuerpo genere defensas contra el SARS-COV-2, “la protección después de haber recibido solamente una dosis depende de qué vacuna te aplicaron”.

Antes y después de recibir la vacuna se deben seguir respetando las medidas sanitarias, entre estas: Usar cubrebocas, evitar reuniones y contacto cercano, lavarse las manos constantemente y mantener la sana distancia.

Si después de aplicarse la vacuna se tienen por varios días los siguientes síntomas: Fiebre o escalofríos, dificultad para respirar, pérdida de olfato y dolor de cabeza o cuerpo, es necesario realizar la prueba.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado de Veracruz

Es importante recordar que las pruebas para diagnóstico de infección activa por Covid-19: PCR y prueba rápida de antígeno son positivas sólo si existe infección, ya que no cambian por la vacunación.

Inició vacunación de adultos mayores en Xalapa

“Lo esperábamos con mucho ánimo y con muchas ansias”, decían algunos de los adultos mayores que acudieron este sábado a alguno de los 13 puntos de vacunación que se instalaron en la capital del estado para aplicarles la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid-19.

La necesidad y esperanza de ser inoculados, hizo que familiares llegaran incluso a pasar la noche a la mayoría de los módulos y algunos más, desde las 3 o 4 de la mañana del sábado para recibir ese beneficio.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Pese al llamado de las autoridades de que no era necesario pernoctar en las sedes puesto que hay vacunas para todos, muchas familias prefirieron hacer ese “pequeño sacrificio”, porque “la vida vale la pena” como dijo César Barradas de 63 años.Las largas filas que se observaron en los distintos puntos de vacunación ocasionaron que comerciantes de la zona aprovecharan para vender alimentos, sombrillas, gorros y todo tipo de artículo que hiciera más llevadera la espera a los adultos mayores.

Muchos de ellos esperaban con chamarras, gorras, sillas plegables, bancos y hasta en silla de ruedas, aunque las personas con discapacidad tuvieron la prioridad y fueron los primeros en ser vacunados. También hubo quien acudió más obligado por la familia que por decisión propia.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Rafael de Jesús Bonilla Hernández fue el primer xalapeño en recibir la vacuna contra el Covid-19 en el estadio "Heriberto Jara Corona de Xalapa".

"Esta es una buena medida para prevenir esta terrible pandemia que nos azota", dijo portando su cubrebocas y en silla de ruedas.

Acompañado de su esposa, llegó desde las 5 de la mañana para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Fue de los primeros en recibir la vacuna por ser de las personas con discapacidad y tener prioridad dentro de ese grupo vulnerable.

"Al pueblo en general lo exhorto a que se vacune por el bien de cada uno", agregó al señalar que no sintió nada de dolor al ser vacunado.

Aunque llegó pasadas las 5 de la mañana, salió del estadio, poco más de cuatro horas después, por lo que la espera fue larga.

Ya para cuando empezaban a salir las primeras personas inoculadas, quienes seguían haciendo fila para recibir la vacuna, expresaron su molestia por las horas de espera. Algunos de los quejosos acusaron que personal de la entrada, de la Secretaría del Bienestar, estaba, dejando entrar a personas que no estaban en la fila, lo que provocó gritos y molestia.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

La cantidad de personas que asistió y las horas de espera, ocasionaron la inconformidad de muchos de los adultos mayores y sus acompañantes que, en algunos casos esperaban de pie bajo los rayos del sol.

En la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen", algunas personas llegaron también desde muy temprano, ya luego de varias horas, se observó entre todo, a un músico que con su guitarra recorría la fila sobre la avenida Acueducto hasta Ruiz Cortines para deleitar con sus canciones a quienes esperaban.

Varios de ellos llegaron desde las 3 o 4 de la mañana, como es el caso de la hija de la señora Socorro Castro Castillo, de 65 años, quien apartó el lugar de su mamá.

Después de recibir la vacuna, reclamó que dejaran pasar a personas que llegaron más tarde para ser vacunadas antes.

"Hubo mucho desorden porque ella llegó muy temprano y no respetaron los espacios. Una crítica que voy a hacer constructiva, no destructiva, es que deben de poner más orden a esta situación porque no se vale que la gente que llegue a ponerse a hacer fila por sus familiares, como yo que estoy discapacitada, seamos los últimos luego de este bloque que pasó. Muchos llegaron a las 8 de la mañana y fueron los primeros en pasar", lamentó.

Refirió que la organización depende de las autoridades y reconoció que los doctores son muy atentos con la población.

Añadió que la noticia de la llegada de más vacunas a Xalapa la recibió con tranquilidad ya que es consciente que es un deber del gobierno que todos estén vacunados.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Porque por eso pagamos nuestros impuestos para que, en algún momento determinado, cómo es esta ocasión, que se requiere del apoyo del gobierno para que nos vacunen, tienen que responder de la manera en que lo hizo", dijo.

Confesó que antes de la vacuna, ella se mantenía resguardada en su casa, ya que fue muy consciente que esto "es una cadena: se contagian y se contagian y es una cosa de nunca terminar".

Responsabilizó al gobierno por no poner límites a quienes no usan cubrebocas y demás medidas sanitarias.

"A mí me gusta viajar, pero pues ni modo, me tuve que aguantar y lo tengo que hacer. Ya llegarán otros momentos en los que pueda hacer lo que me gusta”, agregó.

En el resto de módulos de El Olmo, Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona”, Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, Escuela Primaria Patria, Secundaria General No. 4, CECATI 151, Jardín de Niños Pablo Neruda, COBAEV 35, Cancha Ejidal Chiltoyac, Gimnasio La Lagunilla, Centro Comunitario El Principito, Estadio Deportivo Colón y la Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, la afluencia también fue importante.

El orden para la vacunación es alfabético, es decir, según la primera letra del apellido paterno: ayer fuer de la A a la E; hoy 14 de marzo, de la F a la J; lunes 15, de la K a la O; martes 16, de la P a la T; miércoles 17, de la U a la Z; los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 son para quienes por incapacidad o enfermedad no puedan acudir a los módulos; el domingo 21 y el lunes 22 tocará a las personas rezagadas.

Con información de Ariadna García