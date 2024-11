Asignación de candidaturas será en apego a disposiciones del órgano electoral: Morena

Tras el arranque del proceso electoral 2024-2025 previo a las elecciones del próximo 1 de junio, Morena buscará llevarse “carro completo” y con ello lograr la mayoría de los 212 ayuntamientos, señaló Esteban Ramírez Zepeta, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la entidad.

“Revisando los números, prácticamente ganamos todos los municipios en la elección pasada, y vamos a buscar replicar esos resultados. Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, ya lo expresó: vamos por carro completo”, concluyó.

Tras la confirmación de la alianza entre el Partido del Trabajo (PT), Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones municipales de 2024-2025, Ramírez Zepeta expuso que la distribución de las candidaturas en el partido guindo se hará “en estricto apego a las disposiciones establecidas por el órgano electoral”.

Ramírez Zepeta detalló que será el órgano electoral quien les proporcione un listado en el que se especificará si las candidaturas deberán asignarse a hombres o mujeres, de acuerdo con la competitividad de cada municipio.

Morena buscará llevarse “carro completo” y con ello lograr la mayoría de los 212 ayuntamientos /Foto ilustrativa: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Este listado establece bloques de competitividad, y dentro de cada bloque se determinará la distribución de género, asegurando así una participación equitativa conforme a los resultados de la elección anterior, en 2021. “Según el número de votos, decidiremos si corresponde una candidatura masculina o femenina en cada localidad”, señaló.

En cuanto a Xalapa y otros municipios importantes, Ramírez Zepeta destacó que Morena empleará encuestas abiertas para la selección de candidatos. “Los aspirantes que deseen participar deberán registrarse y someterse a esta encuesta. La persona que obtenga el mayor apoyo de la población será nuestra candidata o candidato, tanto en Xalapa como en el resto de los municipios”, afirmó.

Sin conflictos municipales hasta ahora

Ante la pregunta sobre posibles conflictos en municipios con alta tensión social o política, Ramírez Zepeta señaló que, hasta el momento, no existen reportes de problemas que puedan afectar a Morena o a la alianza en los próximos comicios.

“He instado a los compañeros y compañeras a mantener el diálogo y la comunicación en sus localidades. Si en algún municipio se logra un consenso entre los aspirantes, sería ideal, pero hasta ahora no hemos detectado conflictos relevantes”, aseguró.

El líder estatal de Morena subrayó el compromiso del partido con los valores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, en respuesta al reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien planteó enviar una iniciativa a la Cámara de Diputados para eliminar la reelección y erradicar el nepotismo en la designación de candidatos. Ramírez Zepeta afirmó que los estatutos de Morena ya prohíben el nepotismo.

“Haremos un llamado a los aspirantes para que respeten nuestros principios. No queremos candidatos que busquen el cargo por ambición, sino personas que realmente estén al servicio del pueblo”, expresó.