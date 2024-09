Asipona desaloja local para avanzar con obra de la plaza del Heroísmo Veracruzano

Veracruz, Ver.- Durante la madrugada de este viernes, autoridades de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (Asipona), junto con el área de Comercio Municipal, realizaron el desalojo del local 10 del mercado de artesanías Miguel Alemán Valdés, lo que provocó inconformidades con el resto de los locatarios que acusan que se trató de un acto arbitrario.

De acuerdo con Ángel Hernández Ramos, líder de un grupo de comerciantes en la zona, las autoridades de la Asipona han cometido diversas irregularidades para llevar a cabo la obra de construcción de la plaza del Heroísmo Veracruzano pasando por encima de sus derechos.

Te puede interesar: Urge a bolsillos de veracruzanos que haya reactivación económica

¿Cuándo ocurrió el desalojo del local del mercado de artesanías en Veracruz?

Indicó que el desalojo se realizó sobre las 4:00 de la mañana, un horario que no era apropiado porque no había nadie.

Local Asipona comenzará a demoler los locales para avanzar en la construcción de la plaza Heroísmo Veracruzano

Dijo que esta situación es preocupante para el resto de los comerciantes, pues temen que de esta manera les quieran quitar sus locales con tal de sacarlos de la zona.

“No tenían autorización para llevarse nada, no tenían documento, es Semarnat la autoridad y Asipona no tiene por qué venir a violentar, es a todas vías ilegal e inmoral lo que se está haciendo, tenemos temor de que nos desalojen de la misma manera y además que hoy al abrir mi local me di cuenta que tengo afectaciones”, externó.

María Eugenia Galindo, otra de las afectadas, aseguró que todos los comerciantes han sido amenizados por la Asipona, por lo que buscarán la asesoría legal para buscar amparo y proceder contra la instancia.

“Hemos sido amenazados, una serie de cosas, nosotros somos depas pero Asipona maneja puras mentiras, vamos a presentar denuncias”, dijo.

Leer más: Comerciantes independientes podrán seguir vendiendo sus productos en el expenal de Allende

Ángel Hernández Ramos indicó que el desalojo se realizó sobre las 4:00 de la mañana / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Una vez que se realizó el desalojo del local se iniciaron los trabajos de demolición del mismo y esto está causando afectaciones en el local de al lado, el 11 que pertenece a Hernández Ramos.

La vibración de la maquinaria generó que la mercancía del local cayera al suelo.

Cabe destacar que en el mercado de artesanías hay cerca de 100 locales que pertenecen a dos asociaciones distintas y un grupo de comerciantes libres.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️