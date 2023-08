Abogados de Veracruz piden detener ataques a jueces y magistrados federales

Representantes de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Veracruz emitieron una carta abierta en la que piden al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y a las titulares de los Poderes Judicial y Legislativo, cesar los ataques contra jueces y magistrados federales.

La carta, con la firma de 15 representantes de diferentes barras y colegios de abogados, respalda a los integrantes del Poder Judicial de la Federación ante la campaña “insidiosa”, que se inició desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Veracruz y, desde la presidencia, que busca desprestigiar a los jueves federales, por la emisión de amparos.

“De manera constante y reiterada el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ataca durante las emisiones diarias en su conferencia de prensa matutina a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, tanto a la Ministra presidenta, como a los ministros, magistrados de circuito y jueces federales que emiten resoluciones jurisdiccionales apegadas al Estado de Derecho, que él concibe como contrarias al régimen político, hoy denominado 4T”, se expone en la carta.

Los abogados señalaron que los jueces locales actúan “por consigna, con criterios políticos y no legales, y los veracruzanos son sometidos a procesos penales injustos, con carpetas de investigación mal integradas, que llevan a los jueces federales a otorgar amparos por vicios legales”.

“Resuelven por consigna con criterios propios, porque temen ser sometidos a procesos injustos, como es el caso de la jueza Angélica y de otros juzgadores que han sufrido severas represalias. Ante sus resoluciones faltas de legalidad, habitualmente tenemos que acudir ante la justicia federal, donde hay mayor parcialidad”, detalla la carta.

Criticaron que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado cometen errores al momento de integrar las Carpetas de Investigación, por lo que los jueces resuelven con base en lo que técnicamente es correcto; sin embargo, “las carencias de aquellas nunca son señaladas por el presidente ni por el gobernador”.

Asociaciones de Abogados de Veracruz emitieron la carta abierta al presidente, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Es por ello, que hacemos un llamado respetuoso al Ejecutivo Federal y a los representantes de los Tres Poderes del Estado de Veracruz, para que se abstengan de seguir atacando, amenazando, amedrentando y exhibiendo públicamente, a los Jueces, Magistrados y Ministros, quienes cumplen cabalmente con sus funciones de dar solución legal a los conflictos, con indefectible técnica jurídica, protegiendo los Derechos Humanos y preservando el Estado de Derecho, la División de Poderes y la Democracia”, agrega el escrito.

¿Quiénes firmaron dicha carta?

La carta está firmada por: la maestra Rosario Guadalupe Gayot Lara, presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz, A. C.; maestro Antonio Barat Pérez, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz A.C.; licenciado Roberto Ceja Cortés, presidente de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, A. C.; licenciado Silverio Gasca Vázquez, presidente del Colegio de Abogados de Orizaba Veracruz, de las Altas Montañas, A.C.; maestro Mario Ulises Pereyra Esquivel, vicepresidente sur de Colegiados del Derecho en Defensa de la República; maestro Luis Eduardo Andrea de Müller, presidente del Colegio de Profesionales en área jurídica Inmo. y Contable A. C.; y maestro Isaías Cruz Luna, presidente del Colegio de Abogados de Coatepec, A. C.