Aspirantes a candidatos independientes pedirán al TEV amplíe fechas de firmas

Veracruz, Ver.- Aspirantes a candidaturas independientes del estado advirtieron que si en breve, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz, no les responde a la solicitud que hicieron en torno a la ampliación del plazo de entrega de firmas ciudadanas que necesitan para obtener sus candidaturas, promoverán un Juicio de Derechos Humanos ante el Tribunal Electoral del Estado (TEV).

Oliver Olmos Cabrera, aspirante a la alcaldía de Veracruz por la vía independiente, explicó que ya entregaron los oficios pertinentes a la autoridad electoral, pero sí el próximo lunes no les responden buscarían por la vía legal, pues recordó que han venido enfrentando una serie situaciones que los han estado poniendo en desventaja.

“Primero el Órgano Electoral nos liberó la aplicación cuatro días después, y el curso de fiscalización duro una semana dentro del mismo proceso, entonces no podíamos salir completamente con todo el conocimiento requerido para solicitar las firmas y lo que sucedió es que ahí perdimos una semana y después de 12 días pudimos empezar a recolectar firmas con los captadores porque no podíamos darlos de alta, toda vez que hubo caídas en el sistema de la aplicación que no nos permitía darlos de alta y también nos retrasó el proceso”

“De ahí nos enfrentamos al tema de la pandemia, donde la gente por desconfianza le cuesta trabajo quitarse el cubrebocas para tomarle la foto que pide la aplicación y también la gente no sale casi y eso nos está dificultando el caminar para la recolección de firmas”, detalló.

Es por ello que en consenso con el resto de los aspirantes estarían solicitando ante el TEV, que el plazo de entrega se extienda 30 días más, luego de que oficialmente vence el próximo 22 de febrero.

Aunado a que pedirán la reducción del padrón de firmas requeridas al 1 por ciento, mencionó el aspirante porteño.

Para el caso del municipio de Veracruz, equivaldría a 5 mil firmas ciudadanas, de las más de 15 mil que contempla originalmente el OPLE.

Olmos Cabrera dijo finalmente que existe la garantía de que el recurso legal falle a favor de ellos, luego de que se está viviendo una situación atípica y existen varios decretos de alertas sanitarias por Covid-19.